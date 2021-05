(Toronto) Softball Canada a dévoilé mercredi la composition de sa formation en vue des Jeux olympiques de Tokyo, dont aucune Québécoise ne fait partie.

La Presse Canadienne

Ces 15 athlètes ont été sélectionnées par le personnel d’entraîneurs de Softball Canada.

Le Canada s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020 au Tournoi de qualification des Amériques de la WBSC à Surrey, en Colombie-Britannique, en terminant avec le Mexique parmi les deux équipes de tête du groupe de 12 formations participantes.

Le softball est de retour aux Jeux olympiques après avoir été écarté du programme des Jeux de Londres 2012 et ceux de Rio de Janeiro en 2016. Le Canada a tout juste raté le podium à Pékin, en 2008.

Le Canada occupe actuellement le troisième rang du classement mondial de softball féminin de la WBSC.

Le tournoi de softball se déroulera du 22 au 27 juillet au stade de baseball Azuma de Fukushima et au stade de baseball de Yokohama.

La liste des athlètes nommées au sein de l’équipe

1. Jenna Caira (Toronto, ON)

2. Emma Entzminger (Victoria, C.-B.)

3. Larissa Franklin (Maple Ridge, C.-B.)

4. Jennifer Gilbert (Saskatoon, SK)

5. Sara Groenewegen (Surrey, C.-B.)

6. Kelsey Harshman (Delta, C.-B.)

7. Victoria Hayward (Toronto, ON)

8. Danielle Lawrie (Langley, C.-B.)

9. Janet Leung (Mississauga, ON)

10. Joey Lye (Toronto, ON)

11. Erika Polidori (Brantford, ON)

12. Kaleigh Rafter (Guelph, ON)

13. Lauren Regula (Trail, C.-B.)

14. Jennifer Salling (Port Coquitlam, C.-B.)

15. Natalie Wideman (Mississauga, ON)

Remplaçantes

1. Karissa Hovinga (Edmonton, AB)

2. Callum Pilgrim (Abbotsford, C.-B.)

3. Morgan Rackel (Calgary, AB)

Les entraîneurs

1. Mark Smith (Falmouth, N.-É.) – Entraîneur-chef

2. Lonni Alameda (Tallahassee, FL – É.-U.) – Entraîneuse adjointe

3. Melissa Basilio (Oshawa, ON) – Entraîneuse adjointe

4. Chris Jones (Oshawa, ON) – Entraîneur adjoint