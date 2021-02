L’équipe canadienne a subi une deuxième défaite de suite au Tournoi de qualification olympique de water-polo disputé à Rotterdam, aux Pays-Bas. Mardi, la troupe de Pino Porzio s’est inclinée au compte de 14-11 contre la Géorgie au terme d’une rencontre âprement disputée.

Sportcom

Dans ce match d’importance capitale pour le classement du groupe A, le Canada s’est bien battu, mais est finalement arrivé à court face à une formation plus opportuniste, mais surtout, plus expérimentée.

« La Géorgie a une excellente équipe et elle a plusieurs bons joueurs d’expérience. Ç’a fait une grande différence aujourd’hui (mardi), alors que nous, nous avons fait plusieurs erreurs d’inexpérience. Je suis quand même très content de la manière dont nous avons joué. Nous étions dans un bon état d’esprit, nous voulions gagner et nous n’avons jamais lâché, alors c’est quand même positif », a indiqué le Repentignois Nicolas Constantin-Bicari à l’issue de ce match.

Tirant de l’arrière par trois buts à la demie, les représentants de l’unifolié ont multiplié les occasions de marquer dans les deux derniers quarts, mais n’ont jamais été en mesure de créer l’égalité.

« Nous avons manqué les moments clés aujourd’hui. Nous avons eu la chance de revenir dans le match plusieurs fois, mais nous avons raté beaucoup d’attaques. C’est dur de gagner quand tu rates tes chances aussi souvent », a poursuivi Constantin-Bicari, auteur d’un but lors de cette rencontre.

Jérémie Côté, Aleksa Gardijan, Gaelan Patterson (2), Sean Spooner et Reuel D’Souza (5) ont également trouvé le fond du filet face à la Géorgie.

Avec un seul match à jouer en phase préliminaire, le Canada présente une fiche d’une victoire et deux revers et occupe le quatrième et dernier rang donnant accès à la phase éliminatoire dans le groupe A.

La formation qui compte aussi les Québécois George Torakis, Samuel Reiher et Maxime Schapowal parmi ses rangs bénéficiera d’une journée de congé mercredi, en raison de la disqualification de l’équipe turque, décimée par plusieurs cas positifs à la COVID-19.

Elle sera de retour à l’action jeudi, à l’occasion de son affrontement face aux Grecs (2-0).

« Ce sera un autre bon match contre une excellente équipe. Le plus important sera de nous concentrer sur le jeu et de jouer pour n’avoir aucun regret à la fin du match », a conclu Nicolas Constantin-Bicari.