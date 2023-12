(Minneapolis, Minnesota) Une semaine après son rappel, l’attente est terminée pour Emil Heineman. L’attaquant disputera jeudi son tout premier match dans la Ligue nationale.

Martin St-Louis a confirmé que Heineman intégrera la formation du Canadien face au Wild du Minnesota. Le Suédois prendra la place de Michael Pezzetta. Du reste, St-Louis fera appel à la même formation que lundi à Winnipeg, à l’exception de son gardien, qui sera Samuel Montembeault.

À 6 pi et 202 lb, Heineman est doté d’un bon gabarit et il n’a pas peur de s’en servir, comme on a pu le voir à ses deux derniers camps d’entraînement.

« Généralement, les Européens aiment avoir de l’espace, jouer avec leurs habiletés. Pas que Heineman n’aime pas ça, mais il a un côté physique, il a le papier sablé que ça prend dans la Ligue nationale, a mentionné St-Louis, dans une rencontre avec les médias à l’hôtel où séjourne le Canadien. C’est à lui de trouver son identité dans la ligue et s’acheter du temps en attendant sa production offensive. Mais ce qu’on a vu en deuxième moitié de camp et dans les entraînements, il est prêt à nous aider. »

Heineman avait connu un début de camp tranquille, avant de se démarquer un peu plus. Il reste qu’en quatre matchs préparatoires, il avait été blanchi de la feuille de pointage et avait présenté un différentiel de -3. Le Suédois s’est ensuite blessé et s’est absenté de la mi-octobre au 1er décembre. En sept matchs avec le Rocket, il a inscrit quatre points (un but, trois passes).

Son temps d’utilisation sera intéressant à surveiller, puisqu’il évoluera avec Mitchell Stephens et Jesse Ylönen. Lundi, à Winnipeg, cette unité avait été limitée à six minutes de jeu.

Depuis le début de la saison, en excluant les joueurs qui ont quitté un match en raison de blessures, il est arrivé 23 fois qu’un attaquant du CH joue moins de huit minutes. Dans toute la saison 2022-2023, c’était arrivé 24 fois, encore là en excluant les blessures.

« C’est de gérer des matchs. On est plus souvent en position de gagner cette année, donc tu essaies d’amener l’équipe à la ligne d’arrivée, a fait valoir St-Louis. C’est sûr que quand on joue deux matchs en deux soirs sur la route, j’aimerais mieux séparer les minutes. Des fois, ce sont les circonstances, mais j’aimerais utiliser un peu plus mon quatrième trio. »

Chez le Wild, Filip Gustavsson défendra le filet. Vainqueur du Canadien lors de la visite du Wild à Montréal en début de saison, Fleury ne pourra donc pas ajouter une 28e victoire à sa fiche contre le CH.