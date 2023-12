Lisez les comptes rendus des matchs disputés mercredi dans la LNH.

Strome donne la victoire aux Capitals en prolongation

Hendrix Lapierre a marqué un but et amassé une aide sur le premier but de la saison de Joel Edmundson, Dylan Strome a inscrit le but vainqueur en prolongation en avantage numérique et les Capitals de Washington ont défait les Islanders de New York 3-2, mercredi.

Le trio de Lapierre, Aliaksei Protas et Anthony Mantha a été le meilleur des Capitals tout au long de la rencontre, coinçant les Islanders dans leur territoire à maintes reprises et générant deux buts. Lapierre, de retour dans la LNH après un séjour dans les mineures, s’est retrouvé à jouer au centre puisque Connor McMichael a dû déclarer forfait en raison d’une maladie.

Strome a inscrit son 13e but de la saison, un sommet chez les Capitals, après 1 : 41 de jeu en prolongation. Darcy Kuemper a repoussé 30 lancers pour aider les Capitals à gagner pour une quatrième fois en six matchs.

Le but de Strome a été confirmé après une révision vidéo pour bâton élevé.

Alex Ovechkin a mis la table pour le but de Strome, mais il a prolongé à 14 matchs sa plus longue séquence en carrière sans but. Malgré tout, l’équipe a compilé une fiche de 7-5-2 durant cette séquence.

Ivan Miroshnichenko, choix de premier tour des Capitals en 2022, a disputé un premier match en carrière dans la LNH. Il a vaincu un lymphome hodgkinien la saison dernière.

Miroshnichenko complétait le troisième trio aux côtés de Matthew Phillips et Evgeny Kuznetsov.

Hudson Fasching et Anders Lee ont marqué pour les Islanders, qui disputaient un deuxième match en autant de soirs. Semyon Varlamov a effectué 33 arrêts.

Les Islanders étaient privés de Julien Gauthier, qui s’est blessé mardi face aux Oilers d’Edmonton. Oliver Wahlstrom l’a remplacé, disputant un premier match depuis le 2 décembre.

Stephen Whyno, Associated Press