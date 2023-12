Lisez les comptes rendus des parties disputées lundi dans la LNH.

Will Graves, Associated Press

Ryan Hartman, Jake Middleton et Vinni Lettieri ont répliqué pour le Wild, qui a inscrit trois buts en moins de 10 minutes de jeu réparties entre les deuxième et troisième périodes.

Jake Guentzel a inscrit son 14 e filet de la campagne pour le club de la Pennsylvanie. Evgeni Malkin et Reilly Smith ont aussi touché la cible. Valtteri Puustinen et Marcus Pettersson ont amassé deux aides.

Sidney Crosby a brisé l’égalité en troisième période avec son 18 e but de la saison et les Penguins de Pittsburgh ont vaincu le Wild du Minnesota 4-3, lundi.

Larkin a perdu conscience un certain moment sur la glace, avant de quitter sur une civière. Il a repris connaissance et il a pu se lever, mais il a eu besoin d’aide pour aller au vestiaire.

Adam Henrique a marqué un 10 e but cette saison et les Ducks d’Anaheim ont gagné 4-3 face aux Red Wings de Detroit, lundi.

Duchene réussit un doublé dans un gain des Stars

PHOTO JEFFREY MCWHORTER, ASSOCIATED PRESS Matt Duchene (95)

Matt Duchene a marqué deux fois avant de prendre part au but de Thomas Harley en prolongation, lundi, alors que les Stars de Dallas ont infligé un revers de 4-3 au Kraken de Seattle.

Harley a mis fin au débat 2 : 16 après le début de la période supplémentaire.

Jason Robertson a été l’autre buteur des Stars, qui ont un rendement de 3-0-1 à leurs quatre derniers matchs.

Dallas va recevoir les Canucks de Vancouver jeudi soir.

Eeli Tolvanen avait créé l’impasse avec 21,8 secondes à écouler au troisième tiers.

Tomas Tatar et Matty Beniers ont chacun récolté un but et une passe dans une cause perdante.

Seattle n’a gagné que deux fois depuis 12 rencontres (2-6-4).

Associated Press