Lisez les comptes rendus des matchs du vendredi 15 décembre dans la LNH.

Chris Kreider a marqué deux buts, Jonathan Quick a bloqué 28 lancers et les Rangers de New York ont battu les Ducks d’Anaheim 4-1, vendredi.

Forsberg marque en prolongation et les Predators gagnent 6-5 contre les Hurricanes

PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS

Filip Forsberg a inscrit son troisième but décisif en prolongation cette saison et les Predators de Nashville ont battu les Hurricanes de la Caroline 6-5, vendredi soir.

Les Predators ont gagné six de leurs sept derniers matchs. Il s’agissait du 16e filet de la saison de Forsberg, qui a permis à son équipe de rester invaincue dans ses cinq matchs ayant nécessité du temps supplémentaire.

Roman Josi a marqué et a obtenu deux aides dans la victoire. Forsberg, Ryan O’Reilly et Jusso Parssinen ont tous récolté un but et une aide. Tyson Barire et Jérémy Lauzon ont aussi marqué pour les Predators, qui ont obtenu 25 arrêts de leur gardien Kevin Lankinen.

Stefan Noesen et Martin Necas ont chacun marqué et ajouté une aide pour les Hurricanes. Tony DeAngelo, Jalen Chatfield et Sebastian Aho ont inscrit les autres buts de l’équipe. Michael Bunting a obtenu deux aides et Antti Raanta a bloqué 24 lancers.

Bob Sutton, Associated Press