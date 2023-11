Lisez les comptes rendus des parties disputées vendredi dans la LNH.

Draisaitl marque deux buts dans une victoire des Oilers Leon Draisaitl a inscrit deux buts et Connor McDavid a récolté quatre mentions d’aide dans une victoire de 5-0 des Oilers d’Edmonton contre les Capitals de Washington, vendredi. Les Oilers ont freiné à trois leur séquence de revers. Draisaitl a également obtenu une aide, alors que Stuart Skinner a repoussé 25 lancers pour signer son premier jeu blanc de la saison. McDavid a réussi son premier match de quatre points de la campagne, lui qui a réalisé l’exploit 10 fois en 2022-23. Evander Kane et Ryan Nugent-Hopkins ont aussi marqué pour les Oilers, qui avaient enfin des allures d’une équipe prétendante aux grands honneurs, comme plusieurs s’y attendent. Les Capitals ont vu leur séquence de victoires s’arrêter à cinq matchs. T. J. Oshie a quitté le match après avoir subi ce qui semblait être une blessure à la tête, à la suite d’une mise en échec du défenseur Mattias Ekholm en début de deuxième vingt. Le gardien Charlie Lindgren a stoppé 30 rondelles pour les Capitals. Les Capitals ont obtenu cinq avantages numériques, mais n’ont profité d’aucun d’eux, et sont encore au dernier rang de la ligue avec un faible pourcentage d’efficacité de 6 %. Les Capitals n’ont marqué que trois fois en 50 avantages numériques cette saison. Stephen Whyno, Associated Press

Une victoire des Rangers signée Zibanejad et Kreider PHOTO MATT SLOCUM, ASSOCIATED PRESS Mika Zibanejad (93) a marqué deux buts lors du match. Mika Zibanejad a marqué deux buts, Chris Kreider a ajouté un but et une aide et les Rangers de New York ont défait les Flyers de Philadelphie 3-1, vendredi après-midi. Blake Wheeler a fourni deux aides pour les Rangers, qui ont gagné 12 de leurs 14 derniers matchs. Igor Shesterkin a repoussé 36 lancers. Sean Couturier a répliqué pour les Flyers, qui ont encaissé un deuxième revers de suite après avoir connu une séquence de cinq victoires. L’entraîneur des Rangers Peter Laviolette a rejoint Dick Irvin au 10e rang de l’histoire de la LNH en dirigeant un 1448e match. Laviolette a été l’entraîneur-chef des Flyers lors de 272 rencontres entre 2009 à 2014. Les Rangers ont pris le contrôle de la rencontre en marquant deux fois durant les deux premières minutes de jeu. Zibanejad a fait mouche après 45 secondes de jeu, battant Carter Hart à l’aide d’un tir haut lors d’une attaque à deux contre un avec Wheeler. Kreider est revenu à la charge 68 secondes plus tard. Il a profité d’un revirement du défenseur Travis Sanheim pour inscrire son 11e but de la saison, un sommet chez les Rangers. Les Rangers ont creusé l’écart à 3-0 après 7 : 41 de jeu en deuxième période. Zibanejad a couronné une autre attaque à deux contre un en faisant dévier à nouveau une passe de Wheeler derrière Hart. Hart a effectué 16 arrêts au cours de la rencontre. Aaron Bracy, Associated Press

Les Red Wings ont raison des Bruins pour une deuxième fois cette saison PHOTO MICHAEL DWYER, ASSOCIATED PRESS Les Wings ont profité de six avantages numériques pour porter leur fiche à 10-0-2 quand ils marquent quatre buts ou plus. Alex DeBrincat et J. T. Compher ont tous deux récolté une but et une aide et les Red Wings de Detroit ont eu raison des Bruins de Boston 5-2, leur deuxième victoire aux dépens de la meilleure formation de la LNH cette saison. Robby Fabbri, Dylan Larkin et David Perron ont complété la marque pour les Wings, seule équipe à battre les Bruins (14-2-3) en temps réglementaire cette saison. Shayne Gostisbehere a contribué deux mentions d’assistance et Ville Husso a stoppé 25 rondelles. Jake DeBrusk et Danton Heinen ont marqué pour les Bruins. Jeremy Swayman a effectué 24 arrêts le jour de son 25e anniversaire. Les Wings ont profité de six avantages numériques pour porter leur fiche à 10-0-2 quand ils marquent quatre buts ou plus. Malgré un jeu blanc à sa dernière sortie contre les Devils du New Jersey, Alex Lyon a agi comme gardien substitut pour les Wings. Husso avait quant à lui permis quatre buts ou plus à ses trois dernières sorties, mais il a été excellent, jusqu’à ce que DeBrusk ne capitalise sur son retour de lancer pour rapprocher les Bruins à 2-1. Mais Husso a gardé le fort et repoussé les attaques des Bruins jusqu’à ce que Fabbri ne redonne une priorité de deux buts aux siens à 13 : 24 de la deuxième. Heinen a rapproché les Bruins en début de troisième, Mais une pénalité à Brandon Carlo moins d’une minute plus tard a permis à Larkin de faire 4-2. Perron a complété dans un filet désert. Mike Cranston, Associated Press

Korchinski donne la victoire aux Blackhawks en prolongation PHOTO DAVID BANKS, USA TODAY SPORTS Les joueurs des Blackhawks célébrant leur victoire en prolongation. Le défenseur recrue Kevin Korchinski a marqué en prolongation pour permettre aux Blackhawks de Chicago de vaincre les Maple Leafs de Toronto 4-3. Les Hawks ont ainsi mis fin à une glissade de cinq matchs. Korchinski a marqué du revers en prenant le retour du tir de Connor Bedard, qui a touché la bande derrière le filet. Il s’agit d’un deuxième but en carrière pour Korchinski. Jason Dickinson a inscrit son premier tour du chapeau en carrière pour les vainqueurs. Il a fait 3-3 après 15 secondes de jeu en troisième quand son tir d’une trentaine de pieds a déjoué Ilya Samsonov par-dessus l’épaule droite pour son sixième de la saison. Calle Jarnkrok, Ryan Reaves et Nicholas Robertson ont marqué pour les Maple Leafs, qui ont vu leur série de quatre victoires prendre fin. Max Domi a récolté deux aides et Samsonov a effectué 30 arrêts. Le gardien des Hawks Arvid Soderblom a terminé le match avec 34 arrêts. Auston Matthews et Bedard ont eu tous deux d’excellentes occasions de marquer dans la première minute de la prolongation, mais les deux patineurs ont été stoppés. William Nylander a battu le gardien Soderblom d’un tir du revers, mais son tir a touché la barre transversale et le poteau droit. Les Hawks ont disputé cette rencontre sans les attaquants Taylor Hall, Andreas Athanasiou et Corey Perry. Les deux premiers sont blessés, mais Perry a raté un deuxième match consécutif pour une « décision d’organisation ». L’entraîneur-chef Luke Richardson a dit qu’il était incapable de donner plus détails sur cette situation pour l’instant. Les Leafs étaient privés du défenseur John Klingberg, inscrit sur la liste des blessés pour longue durée plus tôt en journée. La nature de sa blessure n’a pas été divulguée. Tim Cronin, Associated Press

Les Blue Jackets ont le dessus sur les Devils 2-1 PHOTO BILL KOSTROUN, ASSOCIATED PRESS Dmitri Voronkov (10) et Elvis Merzlikins (90) Boone Jenner et Eric Robinson ont marqué en première période et Elvis Merzlikins s’est occupé du reste avec 37 arrêts, dont 20 en troisième période, et les Blue Jackets de Columbus ont vaincu les Devils du New Jersey 2-1, vendredi. Les Blue Jackets ont gagné un deuxième match de suite après avoir traversé une série de neuf défaites. Jenner a ouvert la marque à 10 : 04 du premier vingt, marquant son 11e but de la saison. Alexander Holtz a répliqué pour les Devils à 13 : 15. Robinson a redonné les devants aux Blue Jackets avec 37 secondes à faire à la première période. Il a déjoué Akira Schmid en échappée. Merzlikins a réussi deux de ses plus beaux arrêts en troisième période pendant un avantage numérique des Devils. Il a été acrobatique pour frustrer tour à tour Jack Hughes et Luke Hughes. Schmid a stoppé 26 lancers devant le filet des Devils. Allan Kreda, Associated Press

Les Predators gagnent 8-3 contre les Blues PHOTO JEFF ROBERSON, ASSOCIATED PRESS Ryan O’Reilly (90) et Colton Parayko (55) Ryan O’Reilly a marqué à son retour à St. Louis pour aider les Predators de Nashville à dominer les Blues 8-3, vendredi, et ainsi gagner un quatrième match de suite. Filip Forsberg et Luke Evangelista ont chacun inscrit deux buts et une mention d’aide dans la victoire. Kiefer Sherwood a obtenu un filet et deux aides, alors que Yakov Trenin et la recrue Spencer Stastney ont complété le score. Il s’agissait d’un premier match pour O’Reilly à St. Louis depuis son échange le faisant passer des Blues aux Maple Leafs de Toronto, en février dernier. Les Predators ont mis sous contrat l’attaquant cet été, lui qui était joueur autonome. Pavel Buchnevich, Robert Thomas et Jake Neighbours ont marqué pour les Blues. Joel Hofer a bloqué 11 lancers sur 15, avant de céder sa place à Jordan Binnington au deuxième engagement. Kevin Lankinen a réalisé 36 arrêts pour les Predators. Les Predators ont pris les devants 1-0 à 6 : 57 du premier vingt lorsque Forsberg a touché la cible, lui qui était positionné devant le filet. Trenin a ensuite inscrit son troisième but de la saison à 7 : 25, sur un surnombre à trois contre un. Evangelista a profité d’un retour de lancer pour porter le score à 3-0, avec un peu plus de cinq minutes à jouer en première période. Stastney a marqué son premier but dans la LNH après 2 : 45 de jeu au deuxième vingt, portant le score à 4-1 et chassant Hofer du filet des Blues. O’Reilly a marqué son but en avantage numérique, à 4 : 46 de la deuxième période, pour son 10e filet de la saison. Evangelista a ajouté un autre but 74 secondes plus tard. Avec moins de trois minutes à disputer en deuxième période, Forsberg a porté le score à 7-2. Warren Mayes, Associated Press