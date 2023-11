Lisez les comptes rendus des matchs du mercredi 22 novembre dans la LNH.

Alex Lyon a réussi 16 arrêts, Robby Fabbri a amassé un but et une aide et les Red Wings de Detroit ont défait les Devils du New Jersey 4-0, mercredi. Lyon effectuait un deuxième départ dans la LNH cette saison et il a réussi un deuxième blanchissage en carrière dans le circuit Bettman. Fabbri a couronné une poussée de trois buts dans un intervalle de 1 : 12 tard en première période pour les Red Wings, qui étaient de retour à domicile après avoir participé à la série globale de la LNH en Suède. Lucas Raymond a inscrit un but dans un quatrième match de suite, tandis que Dylan Larkin et Moritz Seider ont également touché la cible pour les Red Wings. Daniel Sprong a récolté deux aides. Les Devils ont été blanchis pour une première fois cette saison. Vitek Vanecek a repoussé 24 lancers. Raymond a lancé le bal tard en première période, tirant par-dessus l’épaule droite de Vanecek après une passe de Fabbri lors d’une attaque à deux contre un. Larkin, qui a récolté 25 points en 21 matchs en carrière contre les Devils, a marqué du revers 20 secondes plus tard. Fabbri a creusé l’écart à 3-0 en battant Vanecek du côté de la mitaine. Seider a ajouté un but en avantage numérique à mi-chemin en deuxième période. Avant ce but, les Red Wings avaient profité de seulement deux de leurs 41 dernières occasions en avantage numérique. Les Red Wings ont une fiche de 9-0-2 quand ils marquent quatre buts ou plus dans un match cette saison. Dana Gauruder, Associated Press

Les Bruins poursuivent sur leur lancée et battent les Panthers 3-1 PHOTO SAM NAVARRO, USA TODAY SPORTS Linus Ullmark a stoppé 27 lancers et les Bruins de Boston ont obtenu leur revanche sur les Panthers de la Floride en les battant 3-1, mercredi soir. John Beecher et Jake DeBrusk ont marqué dans un intervalle de 3 : 05 en deuxième période, ce qui a donné le contrôle de la rencontre aux Bruins. Charlie Coyle a également fait mouche. Anton Lundell a répliqué pour les Panthers, qui ont vu leur série de victoires à domicile être freinée à six. Sergei Bobrovsky a réalisé 22 arrêts. Les Bruins ont porté leur fiche à 14-1-3. Ils ont récolté 31 points sur une possibilité de 36 jusqu’ici cette saison, soit un de moins que la saison dernière sur la même période. Il s’agit néanmoins de la cinquième meilleure récolte dans l’histoire de la LNH. Les Blackhawks de Chicago avaient récolté 33 points à leurs 18 premiers matchs en 2012-13. Les Bruins de 1929-30 et de 2022-23, ainsi que les Flyers de Philadelphie de 1979-80 en avaient récolté 32. Malgré une récolte record de 135 points durant la dernière campagne, les Bruins ont été éliminés dès le premier tour du tournoi printanier en sept parties par les Panthers. Les Panthers ont éventuellement atteint la finale de la Coupe Stanley avant de rendre les armes devant les Golden Knights de Vegas. Les Panthers ont un dossier de 0-1-1 face aux Bruins cette saison. Ils ont encaissé une première défaite par plus d’un but depuis le 4 novembre et ont chuté à 12-6-1. Les Panthers occupent malgré tout le deuxième rang de la section Atlantique. Les Panthers étaient à nouveau privés de leur capitaine Aleksander Barkov, qui ratait un deuxième match de suite en raison d’une blessure à un genou. Il espère être de retour à son poste vendredi face aux Jets de Winnipeg. Colby Guy, Associated Press

Les Hurricanes marquent quatre fois en 5 : 31 et battent les Oilers 6-3 PHOTO JAMES GUILLORY, USA TODAY SPORTS Teuvo Teravainen et Seth Jarvis ont chacun récolté un but et une aide et les Hurricanes de la Caroline ont profité d’une poussée de quatre buts dans un intervalle de 5 : 31 en première période pour filer vers une victoire de 6-3 face aux Oilers d’Edmonton, mercredi. Jesper Fast, Jack Drury, Martin Necas et Brent Burns ont aussi marqué pour les Hurricanes. Jalen Chatfield a amassé deux aides. Du côté des Oilers, Zach Hyman a réussi un doublé, tandis que Mattias Ekholm a aussi fait scintiller la lumière rouge. Les Oilers ont encaissé un troisième revers de suite, après avoir remporté leurs trois parties précédentes. Les deux équipes ont employé leurs deux gardiens, mais pour différentes raisons. Le partant des Hurricanes Antti Raanta n’est pas revenu au jeu après la première période par mesure préventive. Pyotr Kochetkov a pris la relève et a stoppé 13 des 15 tirs dirigés vers lui durant les 40 dernières minutes de jeu. À l’autre bout de la patinoire, Stuart Skinner a été chassé de son filet avec 5 : 12 à faire au premier vingt, après avoir cédé quatre fois. Connor McDavid a mis la table pour le deuxième but du match de Hyman, son 10e de la saison, après seulement 3 : 45 de jeu en troisième période. Ce but réduisait l’écart à 5-3. Les Hurricanes ont réussi à fermer la porte en fin de match, puis Burns a marqué dans un filet désert. Fast a inscrit son premier but en 13 matchs après 9 : 17 de jeu en première période. Seulement 35 secondes plus tard, Drury l’a imité en marquant son premier but de la saison. Les Oilers ont marqué en avantage numérique tard en première période, gracieuseté de Hyman. Ce but mettait fin à une disette de 0-en-11 des Oilers en avantage numérique. Le but d’Ekholm a été inscrit en infériorité numérique en deuxième période. Bob Sutton, Associated Press

Une 1re victoire en 10 matchs pour les Blue Jackets, qui défont les Blackhawks 7-3 PHOTO RUSSELL LABOUNTY, USA TODAY SPORTS Boone Jenner a marqué deux buts, Zach Werenski a récolté quatre aides pour établir une marque d’équipe, et les Blue Jackets de Columbus ont vaincu les Blackhawks de Chicago 7-3, mercredi. Kirill Marchenko a marqué un but et ajouté une aide. Erik Gudbranson, Cole Sillinger et Dmitri Voronkov ont également touché la cible, tandis qu’Elvis Merzlikins a bloqué 34 rondelles pour les Blue Jackets, qui ont mis un terme à une séquence de neuf revers. Leur dernière victoire remontait au 2 novembre. Connor Bedard, Jason Dickinson et Ryan Donato ont répliqué pour les Blackhawks. Petr Mrazek a réalisé 13 arrêts avant d’être remplacé par Arvid Soderblom, qui a repoussé six rondelles. Les Blackhawks ont perdu un cinquième match de suite, dont les trois derniers sur la route. Jenner a donné l’avance aux Jackets après 2 : 57 de jeu en première période, tirant la rondelle derrière le patin de Mrazek pour inscrire son neuvième but de la saison. Il est le meilleur buteur de l’équipe. Bedard a réduit l’écart à 3-1 avec son 10e filet de la campagne, un sommet parmi les recrues du circuit. Ses 16 points le placent également au sommet des joueurs de première année dans la LNH. Il est devenu le cinquième joueur de 18 ans à atteindre 10 buts en 17 matchs ou moins. La deuxième période a toutefois été tout à l’avantage des Blue Jackets, qui ont marqué quatre fois. Nicole Kraft, Associated Press

Strome marque en prolongation et les Capitals battent les Sabres 4-3 PHOTO GEOFF BURKE, USA TODAY SPORTS Dylan Strome a marqué avec huit secondes à jouer en prolongation et les Capitals de Washington ont gagné un cinquième match de suite, 4-3 face aux Sabres de Buffalo, mercredi. Alex Alexeyev, T. J. Oshie et Tom Wilson ont aussi touché la cible pour les Capitals, qui ont une fiche de 6-0-1 à leurs sept dernières sorties. Darcy Kuemper, qui effectuait un premier départ depuis le 8 novembre, a stoppé 24 tirs. J. J. Peterka, Zach Benson et Dylan Cozens ont généré l’offensive des Sabres, qui ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs. Devon Levi a effectué 26 arrêts. Wilson a créé l’égalité 3-3 avec 1 : 15 à faire en temps réglementaire, puis Strome a joué les héros tard en prolongation au terme d’une attaque à deux contre un. Les Sabres avaient pris les devants 2-0 tôt dans le match grâce à Peterka et Benson, qui a inscrit son premier but en carrière dans la LNH de manière spectaculaire. Benson a surpris Kuemper avec une belle manœuvre entre ses jambes avec un peu moins de quatre minutes à faire au premier vingt. Alexeyev a aussi inscrit un premier but dans la LNH 57 secondes plus tard, relançant les Capitals. Oshie a mis fin à une traversée du désert de 19 matchs en faisant bouger les cordages à 7 : 50 du deuxième engagement. Cozens a redonné les devants aux Sabres avec 3 : 42 à faire à la deuxième période, marquant en avantage numérique. Les Capitals ont été 0-en-2 en avantage numérique. Ils connaissent une disette de 0-en-23 à leurs neuf dernières rencontres. Sammi Silber, Associated Press

Un 60e jeu blanc pour Jonathan Quick, les Rangers défont les Penguins 1-0 PHOTO CHARLES LECLAIRE, USA TODAY SPORTS Jonathan Quick a réalisé 32 arrêts pour signer son 60e blanchissage en carrière, le Québécois Alexis Lafrenière a marqué l’unique but du match et les Rangers de New York ont vaincu les Penguins de Pittsburgh 1-0, mercredi. À sa première saison derrière Igor Shesterkin, Quick a alloué seulement 11 buts, montrant une fiche de 5-0-1 avec deux jeux blancs en six départs. Les Rangers ont remporté cinq de leurs six derniers matchs et revendiquent un dossier de 11-1-1 à leurs 13 dernières sorties. Quick, deux fois champion de la coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles, est devenu le 20e gardien de l’histoire de la LNH a atteindre le plateau des 6 blanchissages. Il est deuxième parmi les gardiens actifs derrière Marc-André Fleury (73). Lafrenière a touché la cible tôt en première période. Il s’agissait de son huitième filet de la saison pour les Rangers, qui n’ont toujours pas perdu deux matchs de suite cette saison. Ils ont vu une séquence de 11 matchs avec au moins un point prendre fin lundi, en vertu d’une défaite contre les Stars à Dallas. Les Rangers ont malgré tout obtenu au moins un point lors de 11 de leurs 13 rencontres à l’étranger cette saison. Tristan Jarry a bloqué 35 rondelles pour les Penguins, qui ont perdu trois de leurs quatre dernières sorties après avoir subi cinq victoires consécutives. Dan Scifo, Associated Press