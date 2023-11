Lisez les comptes-rendus des matchs disputés lundi soir dans la LNH.

Le but de Stamkos est survenu après que Victor Hedman eut bloqué une tentative de dégagement dans la zone des Bruins. L’arrière a également préparé le but décisif de Hagel.

Steven Stamkos a marqué le but égalisateur avec 4,8 secondes à jouer en temps réglementaire et Brandon Hagel a touché la cible en prolongation pour procurer une victoire de 5-4 au Lightning de Tampa Bay contre les Bruins de Boston, lundi.

Evander Kane a été l’auteur de l’autre but et Calvin Pickard, qui obtenait un premier départ depuis 27 mars 2022, a effectué 27 arrêts.

Connor McDavid a réussi un doublé pour les Oilers. C’était son 52 e match avec plus d’un but en carrière, mais un premier cette saison.

Carter Verhaeghe et Sam Bennett ont aussi marqué pour les Panthers et Sergei Bobrovsky a bloqué 26 rondelles.

Stenlund a inscrit un but et ajouté deux aides pour les Panthers, qui ont remporté un sixième match consécutif à domicile. Ils montrent une fiche de 7-1-0 à leurs huit dernières rencontres.

Steel et Hintz ont marqué dans des filets déserts dans les quatre dernières minutes de jeu, pendant un avantage numérique à six contre quatre des Rangers.

Marchment a poussé la rondelle dans le filet à 7 : 06 du troisième engagement, alors que Shesterkin tentait d’arrêter le jeu. Le but avait au départ été refusé pour obstruction contre le gardien, mais les Stars ont contesté la décision et ont eu raison.

Vincent Trocheck, Kaapo Kakko et Barclay Goodrow ont trouvé le fond du filet pour les Rangers, qui avaient gagné quatre matchs de suite et avaient obtenu un point dans 11 matchs consécutifs. Igor Shesterkin a bloqué 30 lancers.

Jamie Benn, Joe Pavelski, Tyler Seguin, Sam Steel et Roope Hintz ont également marqué pour les Stars, qui perdaient 2-0 jusqu’en milieu de deuxième vingt. L’équipe a ensuite inscrit six buts de suite, dont cinq en troisième période. Scott Wedgewood a repoussé 30 tirs.

Mason Marchment a inscrit le but vainqueur en troisième période et les Stars de Dallas ont battu les Rangers de New York 6-3, lundi.

Deux buts dans la dernière minute donnent la victoire aux Predators

PHOTO STEVE ROBERTS, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Filip Forsberg (9) célèbre un but en troisième période.

Filip Forsberg a inscrit deux buts et Yakov Trenin a marqué le but gagnant avec 21,6 secondes à jouer, et les Predators de Nashville ont battu l’Avalanche du Colorado 4-3, lundi soir.

Jérémy Lauzon a aussi marqué, alors que Juuse Saros a réalisé 25 arrêts pour les Predators.

Valerie Nichushkin a inscrit un but et une aide. Andrew Cogliano et Devon Toews ont aussi marqué et Cale Makar a récolté trois aides pour l’Avalanche, qui a vu sa séquence de trois victoires prendre fin. Le gardien Alexandar Georgiev a stoppé 27 lancers et Nathan MacKinnon a obtenu deux mentions d’aide.

Il s’agissait d’un troisième match de suite avec trois aides pour Makar, qui en a 23 en 17 matchs cette saison. Le défenseur a prolongé sa séquence de matchs avec au moins un point à sept (un but et 16 aides).

Les Predators ont retiré leur gardien dans la dernière minute de jeu et Forsberg a marqué le but égalisateur avec 37,7 secondes restantes. Trenin a ensuite donné les devants aux siens quelques secondes plus tard.

Cogliano a marqué le premier filet du match, avec six minutes à faire en première période. Il s’agissait d’un cinquième en désavantage numérique pour l’Avalanche cette saison.

Forsberg a égalisé la marque à 1-1 avec 17,5 secondes à jouer au premier vingt.

Saros disputait un 300e match en carrière. Il a mis fin à une séquence de cinq défaites.

Jim Diamond, Associated Press