Le président Joe Biden s’est vu offrir un bâton de hockey par le directeur général Ron Francis (à gauche) et le capitaine Mark Stone (à droite) lors de la visite des Golden Knights de Vegas à la Maison-Blanche, le 13 novembre à Washington.

PHOTO ANDREW HARNIK, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le président américain Joe Biden a honoré les Golden Knights de Vegas, champions en titre de la Coupe Stanley, lundi matin lors d’une cérémonie à la Maison-Blanche.

Stephen Whyno Associated Press

Les Golden Knights sont la première équipe à visiter la Maison-Blanche depuis le Lightning de Tampa Bay en avril 2022, quand l’équipe avait été honorée pour ses titres en 2020 et 2021 durant la pandémie de COVID-19. L’Avalanche du Colorado, qui a gagné les grands honneurs en 2022, n’a pas visité la Maison-Blanche la saison dernière en raison d’un conflit d’horaire.

PHOTO ANDREW HARNIK, ASSOCIATED PRESS Les joueurs des Golden Knights ont pris la pose derrière le président Joe Biden et la sénatrice du Nevada Catherine Cortez Mastro.

La visite des Golden Knights est survenue alors que Joe Biden doit gérer l’implication américaine dans la guerre entre Israël et le Hamas, et avant qu’il se rende à San Francisco pour une rencontre avec le président chinois Xi Jinping plus tard cette semaine.