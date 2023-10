(Montréal) Le Canadien a probablement une meilleure fiche qu’il ne le devrait, et cette meilleure fiche a probablement quelque chose à voir avec les gardiens.

De manière générale, quand une équipe gagne la bataille des tirs de cette façon (ici, les Jets ont eu l’avantage 45-29 à ce chapitre), elle finit par gagner le match, mais pas cette fois.

Pas cette fois, car Jake Allen a été impérial au Centre Bell samedi soir, au point de mener le Canadien à une victoire en tirs de barrage par la marque de 4-3 sur les Jets de Winnipeg.

Des Jets qui ont pas mal tout tenté, par ailleurs ; à lui seul, Nikolaj Ehlers a lancé à sept reprises sur le filet. Mais comme la poupée des Sultans en 1966, Jake Allen a fait non, non, non, non, non.

Ce n’est pas la première fois cette saison que les gardiens sauvent la peau du club. Ce ne sera sans doute pas la dernière.

« Je suis peut-être surpris de ce côté-là ; oui il y a trois gardiens, mais on a confiance en eux, a expliqué l’entraîneur Martin St-Louis en fin de soirée. On sait ce qu’ils sont capables de faire. On les aide plus en avant, cette fois, ç’a peut-être pas paru, mais en général, je trouve qu’on est mieux organisés pour les aider à faire leur travail. »

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Jake Allen

Jake Allen ne sera peut-être pas d’accord, lui qui a passé de longs moments samedi soir à se demander s’il y avait des joueurs devant lui ; messieurs Harris et Xhekaj, en particulier, ont chacun connu une soirée plutôt difficile au bureau.

Mais Allen n’a pas tant droit à l’erreur, pas plus que les deux autres qui partagent le filet avec lui, mais pas en même temps. Allen, rappelons-le, n’avait pas joué depuis son match de lundi soir à Buffalo.

« C’est un système à trois, et ce ne sera pas toujours parfait, a noté le vétéran gardien dans le vestiaire du Centre Bell. Mais c’est ça qui est ça, et il faut l’accepter. Il faut suivre le plan pour les semaines à venir, il faut pratiquement tout prévoir à l’avance, et il faut surtout essayer de rester alerte en tout temps.

« On doit être prêt pour le prochain départ. Je ne connais pas la date de mon prochain match, mais on doit tous être prêts, tous les trois. Les deux autres gars m’ont impressionné aussi par la façon dont ils ont su gérer ça. »

Maintenant, est-ce que ça va tenir, et si oui, pendant combien de temps ? On pourrait poser cette question après chaque match, et on va le faire, en premier parce qu’il le faut, ensuite parce que la logique nous laisse croire que rien de cela ne pourra durer. Ce système à trois, bien sûr, mais aussi ces vols de grand chemin, qui permettent au Canadien de gagner des matchs qu’il ne devrait peut-être pas gagner.

Comme celui-ci.

« En général, je suis content de notre progression, a ajouté Martin St-Louis. Je pense que ça aide nos gardiens. Mais c’est une grosse raison qui explique nos succès en ce moment : c’est parce qu’on obtient les arrêts importants de leur part. »

Ce n’est peut-être pas une recette idéale pour obtenir du succès, mais en attendant, ça marche, et puis vraiment, qui peut être contre quelque chose qui marche ?

Personne.

En hausse

Jake Allen

Que dire de plus ? Le gardien du Canadien a effectué 42 arrêts, dont plusieurs très importants.

En baisse

Arber Xhekaj

Une soirée très difficile pour lui à la ligne bleue, en plus de cette punition en fin de match.

Le chiffre

2

Le nombre de présences de Juraj Slafkovsky en troisième période.