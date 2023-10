Lisez les comptes-rendus des matchs disputés dimanche soir dans la LNH.

Alex DeBrincat a continué son bon début de saison en réussissant un premier tour du chapeau avec les Red Wings de Detroit, qui ont battu les Flames de Calgary 6-2, dimanche.

Les Red Wings ont gagné leurs cinq derniers matchs.

DeBrincat, acquis des Sénateurs d’Ottawa cet été, a déjà huit buts cette saison, un sommet dans la LNH.

Le Québécois Joe Veleno a inscrit son troisième but en deux matchs et Dylan Larkin a ajouté un but et une mention d’aide. Jake Walman a marqué son premier de la saison, alors que Justin Holl et Lucas Raymond ont les deux terminé la rencontre avec trois aides. James Reimer a réalisé 29 arrêts pour les Red Wings.

Andrew Mangiapane et Yegor Sharangovich ont touché la cible pour les Flames. Le gardien Dan Vladar a repoussé 24 tirs. Les Flames terminent une séquence de cinq matchs à l’étranger avec une fiche de 1-3-1.

DeBrincat a marqué son premier filet de la rencontre après seulement 1 : 59 de jeu, sur une passe de Holl. Veleno a fait scintiller la lumière rouge en milieu de période lorsqu’il a fait dévier le tir de la pointe du défenseur Ben Chiarot.

Les Red Wings ont porté le score à 3-0 après deux minutes de jeu en deuxième période. Larkin a placé la rondelle par-dessus l’épaule droite de Vladar.

Les Flames ont marqué leur premier filet de la rencontre avec 7 : 48 à faire à la période, lorsque Mangiapane a profité d’un retour de lancer de Mikael Backlund.

DeBrincat a rapidement répliqué avec un tir frappé qui a battu Vladar du côté du bâton.

Sharangovich a réduit l’écart à 4-2 en fin de deuxième engagement à l’aide d’un tir de la pointe.

DeBrincat a complété son tour du chapeau en début de troisième vingt, d’un tir du cercle gauche qui a déjoué le gardien du côté rapproché.

Dana Gauruder, Associated Press