Mats Zuccarello et Marcus Foligno signent une prolongation de contrat

(Saint Paul) Le Wild du Minnesota a consenti des prolongations de prolongation de contrat aux ailiers droits Mats Zuccarello et Marcus Foligno vendredi, un geste qui vient solidifier la première unité offensive de l’équipe au-delà de la saison qui approche.

Associated Press

Zuccarello a signé un pacte de deux ans d’une valeur de 8,25 m $ US, tandis que Foligno a accepté quatre ans et 16 m $.

Âgé de 36 ans, Zuccarello a connu trois années avec au moins 20 buts en 13 saisons dans la LNH. Deux d’entre elles ont été enregistrées dans l’uniforme du Wild lors de chacune des deux dernières campagnes.

En 2022-23, il a amassé 22 buts et mené son équipe au chapitre des mentions d’aide avec 45.

Natif de la Norvège, Zuccarello est un ami proche et un coéquipier de Kirill Kaprizov, l’une des grandes vedettes du Wild, et il entamera sa cinquième saison avec le club du Minnesota.

Zuccarello, qui a entamé sa carrière avec les Rangers de New York, avait paraphé une entente de cinq ans, d’une valeur de 30 millions US, avec le Wild le 1er juillet 2019.

Ces prolongations à Zuccarello et Foligno permettent d’avoir huit des neuf meilleurs attaquants du club avec des contrats valides au moins jusqu’au terme de la saison 2024-25. Ryan Hartman, le joueur de centre qui pivote habituellement le trio que complètent Kaprisov et Zuccarello, est susceptible de devenir joueur autonome l’été prochain.

Foligno, 32 ans, est un assistant au capitaine et a totalisé sept buts et 21 points avec un sommet de 237 mises en échec au sein de l’équipe, la saison dernière. Il a été acquis des Sabres de Buffalo le 30 juin 2017. Il a paraphé un pacte de trois ans et de 9,3 m $ le 12 janvier 2021.