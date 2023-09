PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Nashville) L’ancien joueur de la LNH Nicolas Kerdiles est mort à la suite d'un accident de moto à Nashville, samedi. Il était âgé de 29 ans.

Associated Press

L’ancien membre des Ducks d’Anaheim a heurté le côté d’un véhicule utilitaire sport, tôt samedi, selon le service de police de la région métropolitaine de Nashville. Le conducteur du véhicule s’est immédiatement arrêté et aucun des deux conducteurs n’a montré des signes de facultés affaiblies, a ajouté le service de police.

Kerdiles est mort au centre médical de l’Université Vanderbilt. La police ne s’attend à aucune accusation.

Les Ducks ont sélectionné Kerdiles lors du repêchage de 2012 et il a passé deux saisons avec l’équipe, disputant trois matchs en carrière dans la LNH. Il a été échangé aux Jets de Winnipeg en 2018 et il a joué pour le Moose du Manitoba, dans la Ligue américaine de hockey. Récemment, Kerdiles travaillait dans le domaine de l’immobilier à Nashville.

« Nous avons le cœur brisé d’apprendre la nouvelle concernant Nic Kerdiles, ont publié les Ducks sur les réseaux sociaux, samedi. Natif d’Irvine, Nic est devenu le premier joueur du comté d’Orange à jouer pour les Ducks, en 2017. Nos pensées et nos plus sincères sympathies vont à sa famille et à ses proches. »

Kerdiles a porté les couleurs de l’Université Wisconsin, dont le programme de hockey a pleuré sa mort sur les réseaux sociaux. USA Hockey en a fait de même.