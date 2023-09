Six semaines plus tard, l’échange de Mike Hoffman est bouclé

Ç’a été compliqué, mais Kent Hughes a finalement complété sa gymnastique salariale estivale.

Le directeur général du Canadien a échangé le gardien Casey DeSmith aux Canucks de Vancouver contre l’attaquant Tanner Pearson et un choix de 3e tour en 2025.

Le Tricolore a annoncé la transaction en fin de journée mardi, à quelques heures des examens médicaux qui marquent l’ouverture du camp d’entraînement.

Hughes règle ainsi en partie son problème de surpopulation devant le filet, mais rajoute un corps à l’attaque, un mois après avoir largué deux ailiers pour atténuer la congestion.

Cette transaction vient donc conclure une vaste opération qui s’était amorcée le 6 août, lorsque le Canadien avait agi comme intermédiaire dans la transaction qui avait envoyé Erik Karlsson aux Penguins de Pittsburgh. Ce jour-là, Hughes avait cédé Mike Hoffman et Rem Pitlick aux Penguins, et avait obtenu DeSmith, le défenseur Jeff Petry, l’espoir Nathan Légaré et un choix de 2e tour.

Depuis, il a échangé Petry et maintenant, DeSmith. Le résultat net des transactions est donc le suivant.

Autrement dit, l’ajout en salaire cette saison est négligeable. Il s’agit essentiellement du salaire de Gustav Lindström, mais s’il est cédé à Laval, son salaire disparaîtra des livres. La saison prochaine, le Canadien s’ajoute cependant plus de 2 millions de dollars avec la retenue du salaire de Petry. Mais Pearson, comme DeSmith, détient un contrat qui expire à l’été 2024.

Ces ajouts ont toutefois permis à Hughes d’acquérir trois choix au repêchage.

Un cas compliqué

Concrètement, en termes de hockey, Pearson pourrait être appelé à remplacer Hoffman comme ailier au sein d’un trio « intermédiaire ».

Si le cas de Hoffman était complexe en raison de la réputation plus ou moins enviable qu’il traînait, celui de Pearson l’est pour des raisons différentes. L’attaquant s’est en effet retrouvé au cœur d’un fiasco médical à Vancouver.

La saison dernière, Tanner Pearson n’a disputé que 14 matchs en raison d’une opération à la main gauche. L’athlète de 31 ans s’était blessé le 9 novembre, justement lors d’un match au Centre Bell. À l’origine, il était question d’une absence de quatre à six semaines.

Or, selon ce qui se raconte à Vancouver, l’équipe a erré dans le protocole de retour au jeu, engendrant des complications qui ont nécessité d’autres opérations. Selon les sources, il en aurait subi entre cinq et sept.

Son avenir était nébuleux au dernier bilan de saison des Canucks, en avril. « Je veux simplement aller chez moi pour être un père de famille et être capable de jouer avec mes enfants », avait-il dit aux médias locaux, portant encore une orthèse à la main.

Début septembre, par contre, le Vancouver Province a indiqué que Pearson avait repris l’entraînement « depuis au moins deux semaines » et qu’il ne semblait pas limité dans ses tirs.

Le joueur est toutefois resté discret, et au moment d’écrire ces lignes, son agent n’avait toujours pas répondu à un message de La Presse demandant des précisions.

Marqueur modeste

En santé, Pearson génère une production offensive adéquate pour un ailier de troisième trio. L’athlète de 6 pi 1 po et 201 lb a atteint la marque des 20 buts à deux reprises, la dernière fois en 2019-2020.

La saison dernière, il a été limité à un but et quatre aides en 14 matchs, mais en 2021-2022, il avait amassé 34 points (14 buts, 20 aides) en 68 matchs. Reste à voir si sa main aura suffisamment bien guéri pour retrouver une telle production. On peut aussi se demander comment il se remettra de sa longue absence. Voilà maintenant 10 mois qu’il n’a pas joué, une longue absence pour un joueur qui n’a jamais été le patineur le plus fluide.

Côté personnalité, il semble toutefois que le Canadien ait mis la main sur un coéquipier apprécié.

« Pendant tout le fiasco entourant sa blessure, il n’a pas dit un seul mot, même s’il aurait pu se plaindre. Et s’il a dû en parler, c’est parce qu’un coéquipier (Quinn Hughes) a jugé que la situation devait être dénoncée. Cette histoire dit tout ce qu’il faut savoir sur son caractère », a confié un collègue de Vancouver souhaitant garder l’anonymat.