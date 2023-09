Vous trouvez qu’il y a de la congestion aux abords des autoroutes 10 et 30 ? Ce sera pire maintenant que le Canadien a dévoilé sa formation en vue du camp d’entraînement.

Comme l’an passé, le Tricolore a en effet invité 71 joueurs en santé à son camp. Le 72e est Carey Price, qui viendra essentiellement échouer à son examen médical.

Les 71 joueurs sont répartis ainsi : 39 attaquants, 23 défenseurs et 9 gardiens.

Quatre joueurs sont présents en vertu d’invitations, c’est-à-dire qu’ils ne détiennent aucun contrat et ne sont pas des choix au repêchage dont l’organisation détient les droits. Il s’agit de l’attaquant Isaac Dufort du défenseur Stanislav Demin et des gardiens Jan Spunar et Joe Vrbetic. Dufort, Demin et Spunar ont participé au tournoi des recrues à Buffalo et voient donc leur invitation prolongée.

Le camp s’amorce mercredi avec les examens médicaux. Les premières séances sur glace auront lieu jeudi, à Brossard, et les joueurs seront répartis en quatre groupes.

Le traditionnel match intraéquipe entre les Rouges et les Blancs, au Centre Bell, se tiendra dimanche après-midi, à la veille du premier match préparatoire, face aux Devils.

L’équipe tiendra par ailleurs une retraite de trois jours à Mont-Tremblant, du 5 au 7 octobre, avant de conclure son calendrier préparatoire le 7, en soirée, à Ottawa.