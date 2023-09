La femme de Carey Price, Angela, s’est fait retirer au cours des dernières semaines un grain de beauté situé dans son aine, qui s’est avéré être un mélanome.

La Presse

Dans une série de « stories » publiées mercredi soir sur son compte Instagram, Angela Price raconte avoir consulté un dermatologue plus tôt cet été afin de faire examiner un grain de beauté qui était apparu à l’intérieur de sa cuisse. Ladite dermatologue croyait alors qu’il s’agissait d’un « amas de globules rouges ».

« Je l’ai fait retirer. Il est revenu sous forme de mélanome et il était juste assez profond pour qu’il ait pu se propager dans mes ganglions lymphatiques », raconte la mère de famille.

Elle s’est donc rendue dans une unité spécialisée de Portland, où un plus gros morceau de peau lui a été retiré. On lui a également fait une biopsie d’un ganglion lymphatique afin de voir si le cancer s’était propagé et quelle était sa profondeur.

« [Le médecin] a estimé que le risque de propagation n’est que d’environ 12 %. Donc je me sens assez confiante. »

Angela Price doit maintenant attendre cinq à sept jours afin de savoir si le cancer s’est propagé. « Ils ont enlevé le ganglion lymphatique de mon aine, donc c’est vraiment douloureux et c’est difficile de marcher. Et je dois le reposer pendant deux semaines, ce qui est vraiment nul », dit-elle.

« Je ne le dis pas ici par sympathie, continue-t-elle. Comme je l’ai dit, il n’y a que 12 % de chance que cela se propage, donc je me sens bien dans ma peau, mais c’est juste un petit rappel si vous avez besoin de faire examiner votre peau… »

La première fois qu’elle a fait examiner ledit grain de beauté il y a un an, raconte-t-elle, son médecin lui avait dit de « ne pas s’inquiéter » et qu’il « s’agissait d’un signe de vieillesse ». « Eh bien, je m’en suis inquiétée. Je l’ai regardé changer de forme pendant huit mois avant de retourner le faire examiner (oui, j’aurais dû y retourner bien avant). »

« Soyez un défenseur de votre propre santé ! » conclut-elle.