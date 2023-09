(Laval) Mike Matheson a pris du galon sur la patinoire la saison dernière. Il en prend maintenant à l’extérieur de la patinoire.

Le défenseur québécois a été nommé adjoint au capitaine, Nick Suzuki, a annoncé l’équipe lundi matin. Brendan Gallagher conserve quant à lui l’autre poste d’adjoint.

« Martin [St-Louis] m’a appelé, il était excité pour moi, a raconté Matheson, lundi, à l’occasion du tournoi de golf du Canadien. C’était spécial de l’apprendre de lui. On a plusieurs gars qui ont été des assistants dans d’autres équipes de la Ligue nationale, alors je ne prends pas cet honneur à la légère. »

En fait, Matheson a fait une fleur à ses coéquipiers en évoquant ceux qui ont été assistants ailleurs ; selon les données d’Elite-Prospects, seul Sean Monahan – avec les Flames – a porté une lettre sur le devant de son chandail pour une autre équipe.

En revanche, David Savard, sans jamais avoir officiellement détenu le titre d’assistant auparavant dans la LNH, apparaissait comme le candidat tout désigné. Il avait montré la voie au groupe de défenseurs du CH dès le premier match l’an dernier, avec une performance inspirée au cours de laquelle il avait notamment bloqué neuf tirs. En l’absence de Joel Edmundson, qui avait été désigné adjoint en début de saison, Savard s’était imposé comme le grand frère au sein d’une très jeune brigade défensive, même qu’il lui est arrivé de porter le « A » par intérim, pendant les blessures à Edmundson et à Gallagher.

L’ascendant de Savard demeure bien réel, malgré tout. Suzuki l’a nommé parmi les joueurs de qui il dit avoir appris à se comporter en meneur. Et l’entraîneur-chef du CH, Martin St-Louis, l’a cité parmi ceux qui ont été consultés pour le choix du nouvel adjoint, un processus qui a duré « quelques mois ».

« J’ai parlé Suzy, Gally, Savvy [Suzuki, Gallagher, Savard], plusieurs joueurs, a noté St-Louis. Matheson représente le côté leadership. C’est un gars qui se présente tous les jours, qui est respecté, qui aide les jeunes. C’est lui qui joue le plus. Au bout du compte, c’était une décision facile. »

Cela dit, Savard détient un contrat bon pour encore deux ans. Si jamais Montréal se retrouve, comme plusieurs le prédisent, écarté de la course aux séries à la date limite des transactions, le Maskoutain a le profil d’un joueur qui pourrait valoir quelques appels à Kent Hughes.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Jake Allen et David Savard

Matheson a quant à lui trois ans de moins que Savard, mais surtout, il détient une entente valide jusqu’en 2026. Si l’idée était d’offrir à Suzuki un peu de stabilité parmi ses adjoints, Matheson a davantage le profil d’un joueur qui peut s’ancrer à Montréal à long terme.

« Tout le monde autour de lui voit que c’est un gars qui garde la tête froide, a relevé Jeff Gorton, vice-président exécutif des opérations hockey du CH. Il est là depuis longtemps, nos gars ont des tonnes de respect pour lui, nous aussi. L’an passé, il a éclos dans son rôle. Sa façon de se comporter, de travailler sur son jeu, on met tout ça ensemble et ça avait beaucoup de sens de le choisir. »

La saison dernière, Gallagher et Edmundson étaient les adjoints de Suzuki. Edmundson a toutefois été échangé aux Capitals cet été.

Un premier depuis Patrice Brisebois

La nomination de Matheson a été saluée par ses coéquipiers, qui ont presque tous souligné le soin jaloux qu’il porte à sa préparation et à son corps.

« On est tous vraiment contents pour lui. Le groupe a beaucoup de respect pour lui et c’est important, estime Gallagher. C’est un très bon pro, qui prend soin de son corps. Sur la glace, c’est lui qui joue le plus. Suzuki et moi sommes attaquants, donc c’est bien d’avoir aussi une voix à l’autre bout du banc. Les jeunes peuvent apprendre à devenir de vrais professionnels en l’observant. »

Matheson amorce sa deuxième saison avec le Tricolore. En 48 matchs l’an dernier, l’athlète de 29 ans a inscrit 34 points, un sommet pour lui dans la LNH. Son temps d’utilisation moyen, de 24 min 27 s, était aussi une marque personnelle, et le 11e total dans la LNH.

« Tout ce qu’il doit faire est de continuer sur sa lancée de l’an passé, a ajouté Suzuki. Il mérite sa lettre. Il fait tout bien, il prend soin de son corps et il a un bon impact sur nous. C’est un bon coéquipier. »

Matheson devient en outre le premier Québécois depuis Patrice Brisebois, en 2002-2003, à porter une lettre en permanence chez le CH, selon Elite-Prospects. Savard et Phillip Danault l’ont fait ici et là de façon occasionnelle, lorsqu’il y avait des blessés.