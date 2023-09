(Lava, Qc) Le ministre Christian Dubé n’est pas le seul à avoir voulu donner un coup de barre à son réseau de la santé cet été. C’était aussi un mandat chez le Canadien, après deux saisons d’affilée au cours desquelles il a présenté le pire bilan médical parmi les 32 équipes de la Ligue nationale. Le sujet est revenu à moult reprises au tournoi de golf du Tricolore, lundi.

Parmi les embauches estivales du CH, on compte notamment deux ressources au sein du personnel dit « athlétique » : Jim Ramsay (directeur de la médecine du sport et de la performance, thérapeute du sport en chef) et Maxime Gauthier (physiothérapeute en chef). Ils remplaceront Donald Balmforth et Graham Rynbend. Ramsay débarque à Montréal après près de 30 ans au service des Rangers de New York et Équipe Canada. « Il n’y a pas grand-chose qu’il [Jim Ramsay] n’a pas vu jusqu’ici, a fait valoir Kent Hughes. Il amène de l’énergie à Brossard. » Le DG du Canadien a parlé de l’importance d’établir une « relation » avec les joueurs, un point que Cole Caufield a effleuré. « Il est excellent jusqu’ici, a mentionné le petit ailier. Il a beaucoup communiqué avec tout le monde. J’étais content de lui parler et je pense que les gars l’aiment bien. »

L’an dernier, les joueurs du Canadien ont raté 600 matchs sur blessure, un chiffre astronomique. Nick Suzuki est le seul à avoir disputé les 82 rencontres de la saison. Dès le camp d’entraînement, Joel Edmundson, Mike Matheson et Joel Armia tombaient au combat, un prélude à ce qui attendait l’infirmerie. Cette fois, Hughes a indiqué qu’un seul joueur n’a pas reçu le feu vert pour amorcer le camp d’entraînement : Christian Dvorak, opéré à un genou en septembre. « Il devra subir un examen médical et revoir son chirurgien », a noté Kent Hughes.

Juraj Slafkovsky fait partie de ces joueurs qui ont contribué à alourdir le bilan médical du CH. Sa blessure à un genou, subie le 15 janvier à New York, a mis fin à sa saison et l’a forcé à rater les 38 derniers duels. Le grand Slovaque se dit toutefois de retour, non pas à 100 %, mais à « 110 % ». « Ça fait neuf mois, je m’ennuie de jouer. J’ai hâte de recommencer », a fait savoir le tout premier choix du repêchage de 2022. Slafkovsky affirme être arrivé plus léger au camp et estime peser « 102, 103 kg », lui dont le poids officiel l’an dernier était de 108 kg, ou 17 stones pour les adeptes du système britannique.

Plus cartésien, Cole Caufield s’est quant à lui déclaré à « 100 % », après qu’une blessure à une épaule eut mis fin à sa saison. « Je me suis bien, je suis prêt à 100 % », a-t-il dit. Il a mentionné être revenu à ce niveau « environ six mois après l’opération », qui avait eu lieu au début février. Il aurait donc retrouvé sa pleine forme au début août. Au moment de tomber au combat, il totalisait 26 buts en 46 matchs, ce qui lui aurait valu 46 buts sur 82 matchs. Il assure toutefois ne pas s’être fixé d’objectif de nombre de buts. « J’ai beaucoup d’autres choses à améliorer que marquer des buts et je me concentre là-dessus. » Il a ajouté que son principal objectif consiste à « jouer une saison complète de 82 matchs pour être toujours disponible pour l’équipe ».

La saison 2022-2023 d’Arber Xhekaj avait pris le 12 février, au terme d’un combat avec Vincent Desharnais, sa neuvième bagarre de la saison, en 51 matchs. Une blessure à l’épaule droite l’avait contraint à visiter le Dr Peter J. Millett, le même qui avait opéré Caufield. « Je suis étonnamment plus fort qu’auparavant. Peut-être que l’opération m’a aidé », a soumis le colosse défenseur. Xhekaj avait fait jaser l’an dernier en jetant les gants contre Zack Kassian, un des bons hommes forts de la LNH. « Avec ce que j’ai fait l’an dernier, je n’ai peut-être pas autant à me faire un nom avec la robustesse », a-t-il estimé.

128

Enfin, Brendan Gallagher. Le fougueux ailier droit a disputé 37 matchs la saison dernière, résultat d’une blessure à un pied qu’il a d’abord tenté d’ignorer, avant d’abdiquer. C’était surtout la suite d’une tendance assurément préoccupante pour l’organisation. Au cours des trois dernières saisons, Gallagher n’a joué que 128 des 220 matchs du CH, soit 58,2 %. Celui qui marquait naguère 30 buts par saison n’en a inscrit que 29 au cours de ces 128 duels. Rappelons qu’il reste quatre ans à son contrat, à hauteur de 6,5 millions de dollars par saison. « Les deux dernières saisons ont été très frustrantes. Je n’ai pas perdu confiance en moi en tant que joueur, mais le fait que j’aie été souvent hors de la formation a été très frustrant. J’ai travaillé très fort pour rester en santé. L’an passé, c’était un peu hors de mon contrôle et ça m’a coûté la majeure partie de la saison. Mais j’ai bon espoir que si je peux rester en santé, je peux retrouver mon niveau d’avant. Je suis très satisfait mon été. »