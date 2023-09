(Laval-sur-le-Lac) Les patrons du Canadien et les joueurs du club ne voient pas la saison qui s’en vient de la même manière.

En ce jour de rentrée pour le Canadien, lundi, dans le cadre du traditionnel tournoi de golf de l’équipe, les dirigeants de l’équipe ont tour à tour répété des mots plus ou moins sexy comme patience, progrès et reconstruction. Jeff Gorton a même blagué qu’il n’allait pas prononcer le mot en P, soit « playoffs », dans le but de ne pas avoir à évoquer le rêve d’une place en séries.

Mais il y a des joueurs qui l’ont fait à sa place.

« Une place en séries, c’est certes notre but pour la saison, a expliqué l’attaquant Josh Anderson. On veut être dans la colonne des clubs avec une fiche gagnante cette saison. Ça fait deux longues années que nous ne sommes pas présents en séries, et c’est moche que d’avoir à finir la saison aussi tôt, pour ensuite devoir regarder les autres clubs qui jouent encore à la télé. En tant que joueur, les séries, c’est toujours le but. »

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Un peu plus tard, Mike Matheson a aussi tenu les mêmes propos, au sujet d’un avenir immédiat qui serait peut-être plus reluisant que ce que les dirigeants de l’équipe peuvent bien laisser croire.

« Il y a ce regard réaliste sur l’état des choses que la direction doit parfois avoir, a noté le défenseur québécois. C’est le travail de la direction que de prendre un pas de recul pour évaluer les choses et prendre des décisions qui seront bonnes pour l’équipe, dans le présent et le futur. Mais ce n’est pas notre travail à nous, les joueurs ; notre travail, c’est d’être les meilleurs possible à chaque occasion qu’on a de pouvoir disputer un match.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Mike Matheson

« C’est un privilège incroyable que de jouer dans cette ligue, encore plus de jouer pour cette équipe. C’est une occasion qui est vraiment spéciale pour nous. Alors on ne peut pas tenir ça pour acquis, que ce soit en amorçant une saison ou un match. Il faut se pousser chaque jour pour devenir meilleurs, et se présenter chaque jour en s’attendant à gagner, pas en lançant la serviette sous prétexte qu’on doit penser au développement de l’équipe. »

Cet appel à la patience de la part des décideurs du Canadien survient alors que le club tente de se remettre d’une saison 2022-2023 désastreuse. La formation montréalaise, on le rappelle, a conclu le dernier calendrier de la LNH avec une fiche de 31-45-6, pour un total de seulement 68 points, et une moyenne de ,415.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Cette bien modeste récolte a permis au Canadien de conclure la saison au 28e rang du classement général de la ligue. Seuls les Sharks de San Jose, les Blackhawks de Chicago, les Blue Jackets de Columbus et les Ducks d’Anaheim ont fait pire.

Mais en ce petit lundi matin ensoleillé dans un club de golf de Laval, de tels détails n’allaient pas gâcher le bel optimisme affiché par les joueurs du Canadien.

En septembre, après tout, tout le monde peut rêver à quelque chose. Même à une place en séries.

« Je pense qu’on est capable de faire du dommage, a ajouté John Anderson. Il faudra s’assurer de rester en santé, et s’assurer aussi de connaître un bon début de saison. »