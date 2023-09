(Laval) Tout porte à croire que Logan Mailloux pourra jouer dans la LNH. C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Jeff Gorton, vice-président aux opérations hockey du Canadien, lundi. « Ce ne sera pas un problème », a-t-il dit.

Il y a un peu moins d’un an, Gary Bettman, commissaire du circuit, avait confirmé que le défenseur du Canadien ne pourrait patiner dans sa ligue tant et aussi longtemps qu’il n’aurait pas reçu une autorisation spéciale en ce sens. Celle-ci viendrait à la suite d’une rencontre entre les deux hommes.

Alors qu’il évoluait en Suède en 2020, Mailloux a distribué à ses coéquipiers une photo intime de sa partenaire sexuelle. La justice locale l’avait reconnu coupable de différents chefs d’accusation et lui avait imposé une amende. Le Canadien a créé un scandale, en juillet 2021, en en faisant son choix de premier tour au repêchage.

L’Ontarien aujourd’hui âgé de 20 ans a semblé faire amende honorable et son cheminement a convaincu le Tricolore à lui consentir un contrat en octobre 2022. Il a depuis conclu sa carrière junior et s’apprêterait maintenant à faire ses débuts chez les professionnels.

En juillet dernier, il a donc rencontré Gary Bettman. Il y a deux semaines, le journaliste Renaud Lavoie, de TVA Sports, a écrit sur X (autrefois Twitter) que le jeune homme avait reçu le feu vert de la LNH. Ni la ligue ni le Canadien n’ont toutefois confirmé cette information à ce jour. Bill Daly, bras droit de M. Bettman, a même indiqué à La Presse qu’aucune décision n’avait été prise.

Au tournoi de golf tenu par l’équipe lundi, Jeff Gorton a laissé entendre que les nouvelles étaient bonnes… sans toutefois offrir de réponse définitive à ce sujet.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Jeff Gorton

La rencontre entre Mailloux et Bettman a « bien été », a affirmé le gestionnaire. Et le jeune homme sera « en bonne position » pour jouer « s’il accède à la LNH ». Le cas échéant, « on se reparlera », a ajouté Gorton. On déduit ici qu’une approbation finale doit encore être délivrée par la ligue. « Ça ne sera pas un problème quand le temps viendra », a encore dit l’administrateur.

Il est en effet loin d’être acquis que Logan Mailloux se taille un poste avec le Tricolore dès son premier camp d’entraînement, vu, d’une part, la congestion en défense, et d’autre part, son inexpérience. Depuis un an, le Canadien le traite toutefois comme un membre en bonne et due forme de l’organisation. Même s’il était blessé, il est demeuré dans l’entourage de l’équipe pendant tout le camp d’entraînement 2022. Plus tôt cet été, il a participé au camp de développement du club, et il sera du tournoi des recrues au cours des prochains jours à Buffalo.

« On va le laisser essayer de faire l’équipe, et quand le temps viendra de jouer dans la LNH, il sera prêt », a avancé Gorton.

Le scénario le plus vraisemblable serait qu’il soit cédé au Rocket de Laval. Même si, selon Jeff Gorton, Mailloux devra aussi faire la preuve de son cheminement personnel auprès de la Ligue américaine, il semble d’emblée que le défenseur « sera OK » pour évoluer dans ce circuit. Des contacts ont déjà été établis entre le Canadien et la ligue pour, comprend-on, faciliter le processus au moment de le rétrograder.