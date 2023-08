S’il restait peut-être une petite flamme d’espoir quant à un éventuel retour des Nordiques à Québec, le grand manitou derrière cette opération s’est lui-même chargé de l’éteindre jeudi matin.

De passage au micro de Paul Arcand sur les ondes du 98,5 à Montréal, Pierre Karl Péladeau, le PDG de Québecor, a en substance fait comprendre que le grand rêve d’un retour des Nordiques à Québec est en somme terminé.

« Il ne faut pas se raconter d’histoires, a-t-il répondu. Du côté de la direction de la Ligue nationale, il ne semble pas y avoir un enthousiasme débordant. »

La question des Nordiques était en lien avec le futur immédiat du réseau TVA Sports, dont l’actuel contrat de diffusion avec la LNH doit venir à échéance au terme de la saison 2025-26.

Est-ce que TVA Sports a payé trop cher les droits (de diffusion) de la Ligue nationale ? Probablement. Est-ce que c’était le prix à payer ? Mais c’est facile à dire a posteriori. Parce qu’on voulait également […] intégrer tout ça avec le fait qu’on allait avoir une équipe de hockey professionnelle à Québec, ce qui allait créer une base solide […] Malheureusement… je voudrais bien éventuellement considérer cette situation-là (le retour des Nordiques), mais on frappe un mur. Pierre Karl Péladeau, PDG de Québecor

Ce sobre constat de la part du patron de Québecor survient à peine trois mois après que Gary Bettman eut affiché un air très détaché à ce sujet lors de l’ouverture de la finale de la Coupe Stanley, à Vegas, qui a opposé les Golden Knights aux Panthers de la Floride.

Lors de son allocution annuelle de la finale devant les divers membres des médias du circuit, le commissaire de la LNH n’avait même pas prononcé le nom de Québec, pas plus que son adjoint Bill Daly, assis à ses côtés pour l’occasion.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE Le commissaire de la LNH, Gary Bettman

Les deux hommes avaient plutôt répété de nombreux mots d’enthousiasme pour le marché de l’Arizona, « un marché incroyable », selon Gary Bettman, qui avait ajouté que le spectre des déménagements ne fait plus partie des possibles dangers qui guettent le circuit et ses équipes. « Nous sommes en meilleure position pour résister à de possibles déménagements que nous ne l’étions il y a 20 ans ou 30 ans », avait alors tenu à dire le commissaire.

Dans un même élan, Bill Daly, d’ordinaire réservé, s’était avancé à nommer le nom de l’homme d’affaires Ryan Smith, en suggérant qu’il pourrait être intéressé d’amener un club de hockey en Utah dans un futur éloigné. Les deux dirigeants avaient de plus profité du moment pour répéter que la ligue ne songe pas non plus à une expansion des cadres.

Pendant ce temps, l’Avalanche du Colorado, le club né des cendres des Nordiques, se prépare à amorcer, déjà, sa 28e saison dans la LNH.

Rappelons que les Nordiques avaient dû quitter Québec en mai 1995, au terme de 16 saisons dans la Ligue nationale.