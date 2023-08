(Toronto) Les Maple Leafs de Toronto ont embauché le défenseur québécois Simon Benoit.

La Presse Canadienne

L’ex des Ducks d’Anaheim a signé un contrat d’une saison d’une valeur de 775 000 $ US.

Benoit a passé les trois dernières campagnes à Anaheim, marquant quatre buts en plus de se faire complice de sept autres en 137 rencontres. Il a mené les Ducks avec 216 mises en échec en 2022-23, plus de 100 devant son plus proche coéquipier.

Le Lavallois a amorcé sa carrière professionnelle avec les Gulls de San Diego, en 2018, après trois saisons dans la LHJMQ avec les Cataractes de Shawinigan.