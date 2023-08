(Montréal) La Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) a statué en faveur des Flyers de Philadelphie en estimant que le gardien de but russe Ivan Fedotov détenait un contrat valide de la Ligue nationale de hockey en vue de la prochaine saison quand il s’est entendu avec le CSKA Moscou, de la KHL.

Stephen Whyno Associated Press

La décision rendue lundi pave la voie à la venue en Amérique du Nord de Fedotov, comme il prévoyait le faire il y a un an avant d’être conscrit par l’Armée russe.

Il n’était pas possible de déterminer immédiatement si Fedotov comptait quitter la Russie cependant. Les relations entre la Russie et les États-Unis sont tendues en raison de l’invasion de l’Ukraine. La LNH a rompu les liens avec la Russie l’an dernier et aucun accord de transfert n’existe entre le circuit Bettman et la KHL.

Fedotov, repêché par les Flyers en 2015, a signé un contrat d’un an pour rejoindre la formation de la Pennsylvanie en mai 2022. Il a déclaré pendant les Jeux olympiques de Pékin, en février de la même année, qu’il s’attendait à jouer dans la LNH.

Son agent dans la LNH, J. P. Barry, a plutôt indiqué l’été dernier qu’il avait été conduit dans une base militaire retirée du nord de la Russie. Les Flyers ont donc reporté son contrat à la saison 2023-24.

Le CSKA a annoncé le mois dernier avoir fait signer un contrat de deux ans à Fedotov. Ce dernier avait déclaré à ce moment, dans des propos rapportés par le quotidien gouvernemental Rossiyskaya Gazeta, avoir complété son service militaire.

L’IIHF a déterminé que cette entente contrevenait aux règles internationales de transferts puisque Fedotov n’a pas été libéré de son contrat avec les Flyers et ont sanctionné le gardien de 26 ans et le CSKA. Fedotov est suspendu du 1er septembre au 31 décembre par l’IIHF. La fédération a indiqué qu’il ne serait pas suspendu s’il joue avec les Flyers, mais cette sanction touche les rencontres de la KHL.

Le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, a pour sa part assuré que Fedotov ne sera pas sanctionné s’il respecte son contrat avec les Flyers.

Pour le CSKA, il lui sera interdit d’effectuer des transferts internationaux jusqu’au 10 août 2024. La Fédération russe de hockey a déclaré par communiqué qu’elle appuierait le club s’il porte cette décision en appel.

LA KHL a de son côté indiqué qu’elle commenterait seulement après avoir étudié la décision.

Fedotov est considéré comme l’un des meilleurs gardiens n’évoluant pas dans la LNH et les Flyers espèrent qu’il fera partie de leur reconstruction. Il a aidé la Russie à atteindre la finale du tournoi olympique, perdue contre la Finlande, et a remporté la coupe Gagarine avec le CSKA Moscou, en plus d’être sélectionné au sein de la première équipe d’étoiles de la KHL.

Le journaliste de l’Associated Press James Ellingworth a contribué à cet article.