Sept saisons de plus pour Tom Wilson avec les Capitals

Les Capitals de Washington ont consenti une prolongation de contrat de sept ans d’une valeur de 45,5 millions US à l’attaquant Tom Wilson.

Stephen Whyno Associated Press

Le directeur général Brian MacLellan a annoncé l’entente vendredi, permettant aux Capitals d’éviter de voir l’attaquant de puissance être libre comme l’air l’été prochain.

Wilson, dont le salaire comptera pour 6,5 millions sur la masse salariale, pourrait rester avec l’équipe qui l’a repêché pour le reste de sa carrière. Son contrat entrera en vigueur lors de la saison 2024-25 et jusqu’à la fin de la saison 2031.

« Tom possède tous les impondérables nécessaires pour gagner dans cette ligue et nous sommes extrêmement heureux de l’avoir sous contrat à long terme, a déclaré MacLellan. Tout au long de sa carrière, Tom a amélioré toutes les facettes de son jeu grâce à son dynamisme et à sa compétitivité. Nous pensons que son éthique de travail et ses qualités de leadership seront un atout considérable pour notre organisation pour les années à venir. »

Wilson, qui sera âgé de 30 ans lorsque le nouveau contrat prendra effet, s’est avéré un joueur important du noyau des Capitals, qui l’ont sélectionné en première ronde du repêchage de 2012. Il a amassé 15 points en 21 matchs pour aider l’équipe à soulever la Coupe Stanley.

Cette entente fait de Wilson le seul joueur des Capitals sous contrat après 2030. Ça ouvre également la porte à un coéquipier respecté et à un favori des partisans d’être le nouveau visage de l’équipe et de devenir capitaine lorsque Alex Ovechkin prendra sa retraite.

L’ailier de six pieds quatre pouces et 220 livres est une rareté dans le hockey moderne : un gros joueur physique qui peut aussi produire offensivement. Wilson a amassé 326 points en 763 matchs de saison et éliminatoires, dont un sommet en carrière de 52 en 2021-22, avant de se déchirer le ligament croisé antérieur du genou gauche au premier tour des séries.