Bob Murdoch, un ancien défenseur double champion de la coupe Stanley, est mort à l’âge de 76 ans.

La Presse Canadienne

L’Association des anciens joueurs de la LNH a annoncé la nouvelle vendredi.

Murdoch a disputé 12 saisons dans la LNH avec le Canadien de Montréal, les Kings de Los Angeles et les Flames d’Atlanta et Calgary, entre 1970 et 1982. Il a inscrit 60 buts et 218 aides.

Il a remporté la coupe Stanley avec le Canadien en 1971 et 1973.

Murdoch a aussi été entraîneur dans la LNH. Il a d’ailleurs été le lauréat du trophée Jack-Adams en 1990, au terme de sa première campagne derrière le banc des Jets de Winnipeg.

En 2019, il avait appris qu’il souffrait de démence et des maladies de Parkinson et d’Alzheimer.