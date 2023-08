Mavrik Bourque rappelle La Presse quelques minutes après l’heure convenue. Il se confond en excuses, expliquant qu’il avait oublié sa séance sur glace prévue en ce jeudi après-midi. Un oubli de bonne foi, comprend-on assez vite au fil d’une conversation de 25 minutes avec un jeune homme affable.

« J’aime ça, retourner assez vite sur la glace en été », laisse-t-il tomber.

Le paradoxe est intéressant, car plus jeune, c’était tout le contraire pour l’espoir des Stars de Dallas. Ses parents exploitent une ferme et ses étés étaient consacrés aux travaux agricoles.

« J’en parlais justement avec ma mère dernièrement, relate Bourque. Quand j’étais jeune, on pensait plus à la ferme qu’à la LNH. Je n’étais pas dans les écoles de hockey l’été, je passais mon temps à la ferme », raconte-t-il.

Mes parents ne voulaient pas que je joue pendant les vacances, ils se faisaient dire que ce n’était pas bon. J’avais 14 ans quand j’ai commencé à jouer en été. C’était bon pour moi, j’avais hâte de remettre les patins ! Mavrik Bourque

La vie a changé pour Bourque, et il faut dire que la façon dont sa saison s’est terminée a de quoi donner le goût d’enfiler rapidement ses patins. Le Plessisvillois a passé l’entièreté de l’exercice 2022-2023 avec le club-école de Dallas, les Stars du Texas.

Quand ces derniers ont été éliminés, en séries de la Coupe Calder, Bourque a fait partie des espoirs rappelés pour occuper le rôle des « Black Aces », les réservistes dans la LNH.

Mais au moment de son rappel, Jamie Benn a eu une crampe au cerveau et a été suspendu, tandis qu’Evgenii Dadonov s’est blessé. Deux attaquants tombaient au combat, faisant progresser tout le monde dans la hiérarchie. Pour les 4e et 5e matchs de la finale de l’Ouest, contre Vegas, Bourque a donc participé à l’échauffement d’avant-match à titre de 13e attaquant.

En gros, si un des avants avait déclaré forfait après la séance, il aurait endossé l’uniforme et disputé son tout premier match dans la LNH. En pleines séries.

« Les deux fois, je ne m’attendais pas à jouer. Mais tu ne le sais jamais, les gars étaient pas mal maganés, se souvient-il. Avant le premier des deux matchs, on m’a dit que j’allais peut-être jouer. Je me faisais poser plein de questions, mais je ne savais rien. »

Finalement, il a suivi le tout de la passerelle, comme les autres réservistes, mais en sachant qu’il était le prochain appelé en cas de blessure. « Pendant la saison, des fois, tu regardes les matchs du club en haut, un gars rentre au banc, tu vois qu’il a mal, et tu te dis : est-ce qu’il est blessé sérieusement ? Mais ça ne m’a jamais traversé l’esprit pendant les séries. Pourtant, ç’aurait pu être le cas ! Mais je n’étais pas vraiment stressé. »

Dans les traces de Hintz

À 21 ans, Bourque compte maintenant une année complète d’expérience dans la Ligue américaine. En 70 matchs, en 2022-2023, il y a inscrit 20 buts et 27 passes, une production intéressante pour le débutant qu’il était.

Le voici au même point que bien d’autres avant lui. Hormis l’exceptionnel défenseur Miro Heiskanen, l’écrasante majorité des joueurs développés par l’organisation ont passé une saison complète dans les filiales. Roope Hintz y a joué une saison et un quart (91 matchs) avant d’être promu. Jason Robertson y a disputé 60 matchs. Le gardien Jake Oettinger est aussi passé par là, le temps de 54 matchs.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Avant de s’établir avec Dallas, le gardien Jake Oettinger a aussi fait ses classes dans la Ligue américaine.

« Hintz, c’est une superstar, Robertson aussi. Tu les regardes jouer et tu penses que ces gars-là n’ont jamais joué dans la Ligue américaine ! Ça va dans la bonne direction, mais il faut faire confiance au développement. Tu veux vite grimper la montagne, mais c’est bon de faire face à l’adversité. »

Il en a d’ailleurs été question à sa rencontre de fin de saison avec la direction. « Ils aiment ça quand leurs gars font un an dans la Ligue américaine. Ensuite, si tu es prêt, tu es prêt », explique-t-il.

Ils m’ont dit que mon année pro était faite et ils veulent que je sois un Star de Dallas. Ils ne veulent pas que je me contente de retourner dans la Ligue américaine. Mavrik Bourque

Mais comme l’observait très justement Depeche Mode à l’époque, c’est un monde compétitif. Les Stars comptent 12 attaquants détenant des contrats de la LNH à un volet. S’ajoutent Wyatt Johnston, qui vient de connaître une saison de 24 buts à seulement 20 ans, et Logan Stankoven, un choix de 2e tour en 2021 qui débarque chez les pros cette année après deux campagnes incandescentes dans la Ligue junior de l’Ouest (WHL).

Le surplus ne sera toutefois pas éternel, puisque les Stars comptent sur plusieurs attaquants dans la trentaine. Parmi eux, Joe Pavelski, Matt Duchene et Craig Smith seront sans contrat à la fin de la saison.

Et surtout, le simple fait d’avoir participé à deux séances d’échauffement lui a rappelé que la LNH est à portée de main.

« Si on avait reculé de cinq mois, je me serais dit : je suis loin. J’avais des hauts et des bas, ça allait moins bien. Je me suis amélioré en cours de saison. C’est le fun de voir que je suis proche. J’aborde ce camp-là en sachant très bien que l’équipe est paquetée. Mais ce sera à moi de faire ma place. »