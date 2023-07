PHOTO TONY GUTIERREZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Seattle) Le défenseur Vince Dunn a accepté un contrat de 29,4 millions de dollars US pour quatre ans avec le Kraken de Seattle, vendredi.

Tim Booth Associated Press

L’Ontarien de 26 ans a établi des sommets personnels avec 14 buts et 64 points la saison dernière, ratant un seul match du Kraken.

Lors des séries, il a ajouté un but et sept points en 14 matchs. Les six passes ont été inscrites en deuxième ronde, contre les Stars de Dallas.

Dunn avait fourni sept buts et 35 points la saison précédente, en 73 matchs.

Dunn a passé les quatre premières saisons de sa carrière avec St. Louis, aidant les Blues à remporter la coupe Stanley en 2019.