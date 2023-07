Inclusion au hockey

Un rêve réel, mais encore lointain

(Nashville) Lorsqu’elle a commencé à jouer au hockey, au tournant des années 1990, Julie Chu était essentiellement la seule fille à l’aréna. Plus de 30 ans plus tard, ce qui suscitait à l’époque la curiosité est devenu parfaitement normal. C’est ce qui confirme à l’Américaine de 41 ans que le changement est possible. Mais aussi qu’il prend du temps.