Trophée Bill-Masterton

Kristopher Letang tourne la page sur une année douloureuse

(Nashville) Le trophée Bill-Masterton n’est pas celui que les joueurs rêvent de gagner. Ceux qui le reçoivent sont certes récompensés pour leur persévérance, leur esprit sportif et leur engagement envers leur sport, autant de valeurs on ne peut plus nobles. Mais c’est souvent à la suite d’une épreuve majeure qu’il est attribué.