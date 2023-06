Les Canucks de Vancouver ont annoncé vendredi après-midi avoir racheté le contrat du défenseur suédois Oliver Ekman-Larsson.

Celui qui sera joueur autonome le 1er juillet se verra verser une somme de 19,33 millions au cours des huit prochaines années. Il restait quatre autres années et 29 millions à payer sur un contrat de huit ans et 66 millions qu’il a signé avec les Coyotes de l’Arizona en 2018.

« Nous tenons à remercier Oliver pour le temps qu’il a passé à Vancouver, a déclaré Patrik Allvin, le directeur général des Canucks. Le monde du hockey est très complexe et des décisions difficiles doivent être prises si l’on veut rester compétitif. Le rachat d’Oliver nous donne beaucoup plus de flexibilité et de marge de manœuvre pour les deux prochaines années et réduit considérablement son impact sur les saisons suivantes.

Nous nous attendons à ce que le plafond augmente considérablement après cette année, ce qui fait que c’est le bon moment pour effectuer ce rachat. Notre organisation s’engage à faire tout ce qui est nécessaire pour s’améliorer, sur la glace et en dehors, et pour aller de l’avant dans une direction positive. Patrik Allvin, le directeur général des Canucks

Ekman-Larsson, âgé de 31 ans, a été acquis par les Canucks lors d’une transaction avec les Coyotes de l’Arizona en juillet 2021. Il n’a toutefois pas eu l’impact souhaité sur la défensive des Canucks. La formation de la Colombie-Britannique a d’ailleurs affiché le neuvième pire bilan défensif du circuit et a raté les séries éliminatoires.

Conor Garland avait également été acquis par les Canucks dans cette transaction. En retour, ils avaient obtenu Jay Beagle, Loui Eriksson, Antoine Roussel, un choix de première ronde en 2021 (Dylan Guenther), un choix de deuxième ronde en 2022 et un choix de septième ronde en 2023.

Dans le cadre de cette transaction, les Coyotes ont conservé 12 % du salaire d’Ekman-Larsson. Par conséquent, les coûts restants et le plafond actuel sont répartis entre les deux équipes en fonction du pourcentage de salaire conservé par les clubs respectifs.

En deux saisons avec les Canucks, Ekman-Larsson a participé à 133 matchs, inscrivant sept buts et 44 aides, pour un total de 51 points. Le vétéran de 13 ans dans la LNH a terminé sa deuxième et dernière saison à Vancouver sur la réserve des blessés, manquant les 27 derniers matchs de l’année en raison d’une blessure à une cheville.