L’ex-entraîneur et directeur général des Olympiques de Gatineau Louis Robitaille, en 2022

Louis Robitaille et les Olympiques se séparent

C’est terminé entre les Olympiques de Gatineau et leur entraîneur-chef et directeur général des trois dernières années, Louis Robitaille.

Les deux parties ont « accepté mutuellement de se séparer », a annoncé l’équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) dans un communiqué, mardi.

« À la suite de discussions, les deux parties ont décidé qu’il était temps de passer à autre chose », écrit-on avant de remercier Robitaille pour « son travail acharné et surtout son implication dans la communauté ».

Louis Robitaille a été nommé à la barre des Olympiques en avril 2020, alors que l’organisation était à son plus bas. L’équipe venait alors de terminer une saison catastrophique, terminant au 16e rang avec une maigre récolte de 20 victoires en 63 rencontres. Rien n’allait plus entre les partisans et l’organisation à la veille d’un déménagement dans un aréna flambant neuf – le Centre Slush Puppie.

En 167 rencontres au cours des trois dernières saisons, le directeur général et entraîneur-chef a maintenu une fiche de 104-38-25. Ce printemps, il a mené l’équipe jusqu’en demi-finale des séries éliminatoires, où elle s’est inclinée face aux Remparts de Québec, qui ont ultimement remporté le Trophée Gilles-Courteau.

Robitaille est le seul à quitter ; le statut des entraîneurs-adjoints Darren Rumble, Jean-Philippe Charbonneau, et Luc Therrien « demeure inchangé jusqu’à nouvel ordre », note-t-on. Le processus est déjà enclenché afin de trouver un nouveau directeur général et un entraîneur-adjoint. Le club de l’Outaouais indique par ailleurs que les deux postes seront occupés par deux personnes distinctes, plutôt qu’une seule.

D’ici à ce que les choix soient faits, c’est Jean-François Fortin, adjoint au directeur général depuis trois ans, qui agira à titre de directeur général par intérim. Des membres de l’organisation doivent rencontrer les médias mercredi, à 11 h, au Centre Slush Puppie.