Les Remparts l’emportent en prolongation et prennent l’avance 2-1

(Halifax) James Malatesta a complété un doublé à 4 : 25 en prolongation et les Remparts de Québec ont battu les Mooseheads de Halifax 5-4, mardi, prenant l’avance 2-1 en finale de la LHJMQ.

La Presse Canadienne

Malatesta a saisi son propre rebond du revers, inscrivant son 12e but des séries.

« Déjà dans le midget avec le Lac-St-Louis, on voyait qu’il était excellent en séries, a dit l’entraîneur-chef des Remparts, Patrick Roy. On voyait qu’il pouvait réussir le gros but au bon moment. »

Justin Robidas, Pier-Olivier Roy et Daniel Agostino ont signé les autres buts des Remparts, qui ont pu compter sur 22 arrêts de William Rousseau.

Son vis-à-vis Mathis Rousseau a bloqué 32 tirs. Les Remparts ont effacé trois fois un retard d’un but.

« Nous avons montré beaucoup de résilience, a dit Roy. C’est tout à l’honneur de nos joueurs. »

Alexandre Doucet, Josh Lawrence, Jordan Dumais et Mathieu Cataford ont riposté pour les Mooseheads.

Doucet a donné l’avance 1-0 aux Mooseheads à 4 : 06 au premier tiers. Rôdant à l’embouchure droite, il a redirigé une passe parfaite de Lawrence, qui obtenait un quatrième point en deux matchs.

C’était pour Doucet un 13e filet dans les séries en cours. Il a mené la ligue avec 58 buts en saison régulière.

Robidas a créé l’impasse à 15 : 10 en première ronde, profitant de son propre rebond. Au niveau midget, Doucet et Robidas ont tous les deux brillé avec les Cantonniers de Magog.

Seulement 1 : 36 plus tard, Zachary Bolduc a rabattu une passe hasardeuse de Brady Schultz vers Roy, qui a obtenu son cinquième but des séries.

Halifax a répliqué moins d’une minute plus tard, nivelant le score 2-2. L’échec-avant a permis à Cataford de décocher un bon tir, qui a fait mouche du côté rapproché.

Robidas a été choisi au cinquième tour par les Hurricanes en 2021 ; Bolduc a été repêché 17e au total la même année, par les Blues.

Dumais a placé les Mooseheads en contrôle à 1 : 56 en période médiane. Des abords du filet, il a logé la rondelle entre les jambières de Rousseau à la suite de belles feintes, après une longue passe de Braeden MacPhee.

Malatesta a égalé les chances 3-3 à 16 : 18 au troisième engagement, faisant dévier un tir de la ligne bleue de Robidas.

Tôt en troisième période, Lawrence et Agostino ont marqué à 4 : 16 d’intervalle, portant le score à 4-4. Les visiteurs allaient toutefois gâcher la soirée au Scotiabank Centre, où s’étaient rassemblés 10 002 partisans.

« Ça fait toujours mal de perdre en prolongation, mais on reste confiants, a mentionné Doucet. On va rebondir comme on l’a fait depuis le début de la saison. »

« C’est une défaite qu’on va utiliser comme source de motivation », a ajouté l’entraîneur-chef Sylvain Favreau.

Le match numéro quatre aura lieu dès mercredi soir, encore une fois à Halifax. La série va se poursuivre vendredi soir au Centre Vidéotron, où les deux premiers affrontements ont attiré un total de 36 518 personnes.