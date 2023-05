(Philadelphie) Daniel Brière a officiellement été nommé le directeur général des Flyers de Philadelphie, jeudi, ce qui signifie qu’il ne le sera plus sur une base intérimaire.

La Presse Canadienne

Brière, qui a pris sa retraite en tant que hockeyeur en 2015, a occupé divers postes de gestion avant d’être nommé directeur général par intérim des Flyers.

Le Québécois âgé de 45 ans avait obtenu cette promotion à la suite du congédiement de Chuck Fletcher en mars dernier, à la suite d’une saison 2022-23 décevante des Flyers.

« Daniel Brière apporte une nouvelle perspective et du dynamisme au rôle de directeur général. “Danny” est enthousiaste à l’idée de rebâtir une concession qu’il connaît si bien, puisqu’il y a passé huit saisons au sein de son administration et six autres en tant que joueur », a déclaré Daniel J. Hilferty, qui a été nommé directeur général et gouverneur de Comcast Spectacor, la compagnie affiliée des Flyers, le 1er juillet 2022.

« Après une impressionnante carrière de 17 ans dans la LNH, il comprend la réalité d’aujourd’hui, le joueur d’aujourd’hui, alors que nous tentons de prendre les meilleures décisions pour l’avenir de cette concession. »Danny’a prouvé sans aucun doute qu’il est la bonne personne pour ce travail et ce que nous essayons d’accomplir », a renchéri Hilferty.

D’autre part, la formation de la Pennsylvanie a indiqué que Keith Jones a été nommé président aux opérations hockey de l’équipe.

Les Flyers ont confirmé du même souffle que John Tortorella conservera son porte d’entraîneur-chef de l’équipe.

« J’ai la certitude que Keith et Danny — ainsi que l’entraîneur Tortorella, Valérie (Camillo, la présidente et directrice des opérations de Comcast Spectacor) et moi — constituent la bonne équipe de direction pour guider les Flyers de Philadelphie. Nous sommes tous déterminés à rebâtir et à maintenir une culture gagnante — et à le faire de la bonne manière », a conclu Hilferty.

Brière a marqué 307 buts et récolté 389 mentions d’assistance en 973 matchs en carrière dans la LNH avec les Coyotes de l’Arizona, les Sabres de Buffalo, les Flyers, le Canadien de Montréal et l’Avalanche du Colorado. Le Gatinois d’origine fut un choix de première ronde, 24e au total, des Coyotes lors de l’encan de la LNH en 1996.