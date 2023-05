PHOTO KARL B DEBLAKER, ASSOCIATED PRESS

(Morrisville) Chez les Hurricanes, l’apport de Jordan Martinook ne se mesure pas qu’en buts et en passes, même s’il a récolté neuf points depuis le début de la série contre les Devils.

Aaron Beard Associated Press

Élément clé de l’échec-avant de la Caroline, Martinook a fourni trois buts et six passes aux dépens du New Jersey, en quatre matchs.

Aux commandes 3-1, les Hurricanes auront la chance d’écarter les Devils jeudi soir, à Raleigh.

« Je suis heureux d’aider l’équipe à gagner, a dit Martinook, un Manitobain de 30 ans. Espérons que ça continue mais ce qui importe davantage, c’est que nous menons la série 3-1. »

Martinook a établi un sommet personnel avec 34 points en saison personnelle.

Il a été efficace au premier tour (où la Caroline a battu les Islanders en six matchs), sans toutefois obtenir de point.

Contre les Devils, c’est à pleins gaz : il est devenu le premier joueur des siens à récolter plus d’un point dans quatre matchs de suite lors des séries.

« Je pense que même en saison régulière je n’ai pas été si productif en si peu de temps (en carrière dans la LNH), a dit Martinook. Jouer avec confiance, ça aide tellement. »

La Caroline a dû composer avec la blessure au tendon d’Achille de Max Pacioretty, alors qu’on venait juste de l’obtenir dans une transaction.

Andrei Svechnikov et Teuvo Teravainen sont aussi tombés au combat, forçant le club à miser davantage sur la profondeur, pour que l’attaque vienne d’un peu tout le monde.

« Jordan joue intensément. Il est un meneur, a dit le défenseur Jalen Chatfield. Il nous inspire à donner encore plus d’efforts. »

Avant le début des séries en cours, Martinook avait amassé 11 points en 35 matchs de séries.

« C’est classique : on parle plus des gros pointeurs et d’autres gars qui travaillent fort sont parfois laissés dans l’ombre, a dit l’entraîneur des Hurricanes, Rod Brind’Amour. Il n’a pas changé du tout sa façon de jouer. C’est juste qu’il est impliqué dans une bonne quantité de buts ces temps-ci. »