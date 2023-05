Golden Knights 5 – Oilers 1

Des vedettes aux antipodes

Les dictons et les adages pleuvent une fois en séries éliminatoires. Toutefois, celui voulant que les meilleurs doivent être les meilleurs s’applique peut-être plus que tout autre. Dans le troisième match de la série entre les Oilers d’Edmonton et les Golden Knights de Vegas, cet aphorisme s’est avéré, à l’avantage des chevaliers, dans un gain de 5-1, lundi soir.