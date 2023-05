(Seattle) Jordan Eberle a lancé une deuxième période très offensive avec son quatrième but des séries, Philipp Grubauer a réalisé 24 arrêts et le Kraken de Seattle a battu les Stars de Dallas 7-2 dimanche soir pour prendre une avance de 2-1 dans le deuxième tour des séries.

Tim Booth Associated Press

Les quatre premiers tirs du Kraken du deuxième vingt ont battu Jake Oettinger, et le Kraken a porté la marque à 5-1 lorsque Eeli Tolvanen a ajouté un but à 37 secondes de la fin de la période.

C’était la deuxième fois en trois matchs de la série qu’Oettinger accordait cinq buts après que les Stars ont perdu le premier match 5-4 en prolongation. Oettinger a concédé quatre buts dans la première période du match 1 et le Kraken est devenu la première équipe à marquer cinq fois dans une même période en séries.

Douze joueurs différents du Kraken ont marqué un point.

Oettinger a arrêté 12 tirs sur 17 et a été remplacé en troisième période par le remplaçant Scott Wedgewood. Wedgewood a été accueilli par une échappée en supériorité numérique du Kraken et le troisième but de Yanni Gourde sur le premier tir du Kraken en troisième période. Justin Schultz a ajouté un septième but pour le Kraken à 2 : 30 de la fin en supériorité numérique.

Jani Hakanpää a marqué son premier but des séries à 13 minutes de la fin du match pour les Stars.

Le quatrième match aura lieu mardi soir.