Matt Martin (17) et Brock Nelson (29)

(New York) Auteurs de quatre buts en 2 : 18 – le plus court laps de temps pour autant de buts dans l’histoire des séries, les Islanders de New York ont gagné 5-1 devant la Caroline, vendredi, réduisant à 2-1 l’avance des Hurricanes dans la série.

Vin A. Cherwoo Associated Press

Les filets sont venus de Kyle Palmieri, Matt Martin, Scott Mayfield et Anders Lee, à compter de 16 : 09 au troisième vingt.

Palmieri et Martion ont fait mouche à 44 secondes d’intervalle.

Mayfield a marqué dans un filet désert, puis Lee a complété le score.

Leur coéquipier Casey Cizikas avait marqué en période médiane, avant une réplique de Jesper Fast. Ce dernier a enfilé l’aiguille en infériorité.

Le gardien gagnant Ilya Sorokin a fait 30 arrêts, deux de moins qu’Antti Raanta.

Le quatrième match aura lieu dimanche à 13 h, au UBS Arena.

L’endroit a été inauguré à l’automne 2021.

La Caroline a été limitée à trois tirs en trois avantages numériques répartis sur 11 minutes et demie, de la fin du premier tiers au milieu de la deuxième période.