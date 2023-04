Des joueuses américaines célèbrent un but de Megan Keller (5).

(Brampton) Les États-Unis ont battu la Tchéquie 6-2 au Championnat du monde de hockey féminin, dimanche.

La Presse Canadienne

Les Américaines ont marqué avec six buteuses différentes et elles ont pris le large alors que le pointage était de 2-2 après la première période.

Hilary Knight, Megan Keller, Tessa Janecke, Abby Roque, Eden Lacey et Hayley Scamurra sont les buteuses américaines de la rencontre.

La défenseure Carolina Harvey a récolté deux aides et la gardienne américaine Aerin Frankel a arrêté 22 tirs au total.

Sara Cajanova et Denisa Krizova ont répliqué pour les Tchèques, qui menaient 2-1 à 13 : 06 en première période avant que Scamurra n’égalise à 16 : 11.

Blanka Skodova a effectué 23 arrêts dans la défaite.

Le Canada, champion en titre du tournoi, profitait d’une journée de congé dimanche. Il se mesurera aux États-Unis pour conclure la ronde préliminaire dans le Groupe A, lundi.

Plus tard dans la soirée, l’Allemagne a blanchi la France sur le score de 3-0.

Celina Haider, Nicola Eisenschmid et Katarina Jobst-Smith ont marqué pour l’Allemagne tard dans la partie. L’Allemagne compte maintenant deux victoires et une défaite dans le groupe B.

La France a tiré plus de fois au but dans la rencontre (28-26) mais n’ont pas réussi à tromper la gardienne de but Sandra Abstreiter.

Plus tôt dimanche, la Finlande est venue de l’arrière pour vaincre la Suède 4-2.

Tirant de l’arrière 2-0 après deux périodes, les Finlandaises ont inscrit trois buts sans réplique en l’espace de quatre minutes pour prendre les devants.

La Finlande (3-0) s’est assurée de la première place du Groupe B avec un match à jouer dans la ronde préliminaire, soit lundi contre la Hongrie.

Ronja Savolainen a mené la Finlande avec deux buts en avantage numérique – le but égalisateur et celui d’assurance.

Petra Nieminen a inscrit le but vainqueur et elle a mis la table pour le but égalisateur de Savolainen.

La gardienne Anni Keisala a stoppé 13 des 15 tirs dirigés vers lui pour la Finlande.

Viivi Vainikka a amorcé la remontée des Finlandaises en marquant le premier but de son équipe.

La Suède a pris les devants 2-0 après que Mira Jungaker et Hanna Thuvik eut enfilé l’aiguille.

Sara Grahn, qui participe au Mondial de hockey féminin pour une 11e fois, ce qui constitue un record, a alloué quatre buts en 38 lancers.