Ligue américaine

Le Rocket triomphe 7-5 contre les Senators

(Belleville) Les défenseurs Justin Barron, qui a marqué deux fois en plus d’avoir obtenu une aide, et Nicolas Beaudin, qui a inscrit le but décisif en fin de troisième tiers, ont mené le Rocket de Laval à un gain de 7-5 contre les Senators de Belleville, vendredi.