Lisez les comptes rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Associated Press

Matthew Tkachuk, Aaron Ekblad et Colin White ont répliqué pour les Panthers, qui ont encaissé un troisième revers d’affilée. Nick Cousins a participé à deux buts des siens.

Boone Jenner a marqué deux buts, Sean Kuraly a touché la cible en désavantage numérique, Johnny Gaudreau a récolté un but et deux aides et Yegor Chinakhov a fait mouche à une occasion pour les Blue Jackets.

Tarasov a fait face à 49 tirs, un sommet en carrière, et il a signé une première victoire depuis le 23 octobre.

Daniil Tarasov a repoussé 46 rondelles et les Blue Jackets de Columbus ont battu les Panthers de la Floride 5-3, dimanche soir.

Crosby et Malkin marquent dans un gain contre les Blackhawks

PHOTO NAM Y. HUH, ASSOCIATED PRESS Jason Dickinson des Blackhawks de Chicago et Sidney Crosby (87) des Penguins de Pittsburgh luttent pour la rondelle.

Sidney Crosby a inscrit un but et obtenu trois aides et les Penguins de Pittsburgh ont défait les Blackhawks de Chicago 5-3, dimanche, pour signer une troisième victoire consécutive.

Evgeni Malkin a touché la cible lors de son 1000e match dans la LNH, aidant ainsi les Penguins à conclure un voyage avec un dossier de 3-0.

Rickard Rakell, auteur d’un but et d’une mention d’assistance, et Brock McGinn ont également fait mouche pour les Penguins. Dans la victoire, Casey DeSmith a repoussé 29 tirs.

Phillipp Kurashev, Patrick Kane et Jujhar Khaira ont assuré la riposte pour les Blackhawks, qui ont subi leur quatrième défaite successive. Arvid Soderblom a réalisé 20 arrêts devant la cage des Blackhawks.