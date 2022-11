Lisez les comptes rendus des matchs disputés samedi dans la LNH.

Une 11e victoire à domicile d’affilée pour les Bruins David Pastrnak a marqué deux buts et les Bruins de Boston ont égalé un record de la LNH après avoir corrigé les Blackhawks de Chicago 6-1, samedi soir. Il s’agissait de la 11e victoire à domicile des Bruins pour amorcer la saison, ce qui a égalé la marque des Blackhawks de Chicago, en 1963-1964, et des Panthers de la Floride, en 2021-2022. Patrice Bergeron, Jake DeBrusk, Taylor Hall et David Krejci ont enfilé l’aiguille pour la troupe de Boston. Charlie McAvoy a participé à quatre buts des siens. Peu testé pendant l’affrontement, Jeremy Swayman a bloqué 17 tirs. Il disputait un premier match depuis qu’il s’est blessé au genou gauche. Taylor Raddysh a fait bouger les cordages en avantage numérique pour les Blackhawks, qui ont encaissé un troisième revers d’affilée. Petr Mrazek a stoppé 37 rondelles. Associated Press

Les Devils continuent leur série de victoires PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Erik Haula (56) célèbre son but durant la première période. Akira Schmid a bloqué 25 tirs et les Devils du New Jersey ont signé un 12e gain de suite, samedi, l’emportant 5 à 1 devant les Sénateurs d’Ottawa. Le Suisse cheminait vers un premier jeu blanc en carrière quand Derick Brassard l’a déjoué tard en deuxième période, à 17 : 29. Les Devils sont à un gain d’égaler la meilleure séquence de leur histoire, survenue en 2000-01. Ils seront de retour à la maison lundi, pour affronter Edmonton. Erik Haula, Nathan Bastian, Jesper Boqvist, Yegor Sharangovich et Michael McLeod ont été les buteurs de la rencontre. Haula a fait mouche grâce à un tir sur réception, à 7 : 10 en première période. C’était un premier but avec le New Jersey pour le Finlandais de 31 ans. Bastian a doublé le coussin à 15 : 52 au premier tiers. Il a profité d’un rebond venant d’un tir de l’enclave, tout de suite après une mise au jeu remportée par les Devils. Le filet de Boqvist a aussi été le résultat d’un rebond, à 3 : 00 au deuxième engagement. Sherangovich a porté le score à 4-1 en désavantage numérique tard au deuxième tiers, sur le rebond d’un tir de Nico Hischier. La séquence a débuté quand Tim Stutzle a perdu la rondelle à la ligne bleue adverse. McLeod a mis la dernière touche dans un filet désert. Anton Forsberg a stoppé 15 tirs sur 18 avant de céder sa place à Cam Talbot. Ce dernier a réussi un brillant arrêt du gant contre Bastian, tard en deuxième période, obtenant au total 16 arrêts. Les Sénateurs entameront lundi un séjour de quatre matchs dans l’Ouest. Ils joueront à San Jose, Las Vegas, Anaheim et Los Angeles. Claude Giroux a vu un de ses tirs toucher le poteau au premier vingt, durant un avantage numérique des Sénateurs. Schmid a fait trois solides arrêts pendant la supériorité. La Presse Canadienne

Benn inscrit trois points et les Stars défont les Islanders 5-2 PHOTO JEROME MIRON, USA TODAY SPORTS Le gardien des Islanders de New York Semyon Varlamov (40) Jamie Benn a marqué le but décisif en troisième période et a obtenu deux mentions d’aide pour aider les Stars de Dallas à prévaloir 5-2 aux dépens des Islanders de New York, samedi. Mason Marchment, auteur d’un but et d’une aide, Radek Faksa, Jason Robertson et Jani Hakanpaa ont également touché la cible pour les Stars. La formation texane a remporté un deuxième match consécutif et a accentué son avance au sommet de la section Centrale à trois points. Elle devance l’Avalanche du Colorado et les Jets de Winnipeg. Tyler Seguin et Joe Pavelski ont chacun obtenu deux mentions d’assistance, ce qui a permis à Seguin de dépasser la barre des 700 points en carrière. Jake Oettinger a arrêté 27 tirs pour porter sa fiche à 7-2-1. Mathew Barzal a marqué ses deux premiers buts de la saison pour les Islanders, lui qui avait récolté 19 aides à ses 18 premiers matchs. Semyon Varlamov a bloqué 31 tirs dans la défaite. Associated Press

Les Blues défont les Ducks 6-2 et signent une 6e victoire de suite PHOTO JEFF CURRY, USA TODAY SPORTS Jordan Binnington (50) et Brayden Schenn (10) des Blues de St. Louis au Enterprise Center Pavel Buchnevich a inscrit deux buts et a récolté trois aides et les Blues de St. Louis ont porté à six leur série de victoires grâce à un gain de 6-2 aux dépens des Ducks d’Anaheim, samedi. Les Blues ont établi un record pour la plus longue série de victoires dans l’histoire de la LNH par une équipe immédiatement après avoir perdu au moins huit fois de suite en temps réglementaire. Les Blues ont été défaits lors de huit matchs consécutifs entre le 24 octobre et le 8 novembre, ce qui est également un record pour le club. C’était le premier match de cinq points en carrière pour Buchnevich, qui a dominé la rencontre avec l’aide de ses compagnons de trio Jordan Kyrou et Robert Thomas. Thomas a marqué un but et récolté deux aides alors que Kyrou s’est fait complice de trois filets. Brayden Schenn a amassé un but et une mention d’assistance et Noel Acciari et Torey Krug ont également fait vibrer les cordages pour les Blues. Jordan Binnington a réalisé 30 arrêts. Cam Fowler et Adam Henrique ont chacun obtenu un but et une aide pour les Ducks, qui ont perdu cinq de leurs six dernières parties. John Gibson a repoussé 24 tirs avant d’être remplacé par Anthony Stolarz au début de la troisième période. Associated Press

Tristan Jarry s’illustre et les Penguins blanchissent les Jets 3-0 PHOTO JAMES CAREY LAUDER, USA TODAY SPORTS Les Penguins de Pittsburgh célébrant leur victoire au Canada Life Centre, samedi Tristan Jarry a été parfait devant 32 tirs et les Penguins de Pittsburgh ont blanchi les Jets de Winnipeg 3-0, samedi soir. Jason Zucker, Bryan Rust et Jake Guentzel ont touché la cible pour les Penguins. Rust a inscrit le but d’assurance alors que le gardien des Jets Connor Hellebuyck a perdu la rondelle aux mains de Sidney Crosby, qui a rapidement repéré son coéquipier. Guentzel a scellé l’issue de la partie en marquant dans un filet désert alors qu’il ne restait que 3,5 secondes à écouler. Hellebuyck a repoussé 29 des 31 rondelles dirigées vers lui devant le filet des Jets. Après deux périodes sans but, Zucker a ouvert le pointage dès la 53e seconde du dernier tiers. Il a accepté une passe d’Evgeni Malkin avant de déjouer Hellebuyck par-dessus l’épaule. La Presse Canadienne

Les Sabres plient l’échine pour un huitième match de suite PHOTO DAN HAMILTON, USA TODAY SPORTS William Nylander (88) célèbre un de ses buts avec ses coéquipiers en troisième période au Scotiabank Arena de Toronto Mitch Marner a récolté deux aides qui lui ont permis de porter à 12 sa séquence de matchs avec un point et les Maple Leafs de Toronto ont pris la mesure des Sabres de Buffalo 5-2, samedi. En raison de ce revers, les Sabres ont plié l’échine lors d’un huitième match consécutif. William Nylander a marqué deux fois alors que John Tavares, avec un but et deux aides, Calle Jarnkrok et Mark Giordano ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Maple Leafs (10-5-4). Matt Murray a réalisé 32 arrêts alors que les Leafs ont porté leur fiche à 6-1-2 à leurs neuf derniers duels. Marner, qui compte trois buts et 14 aides dans cette séquence faste, est le deuxième joueur de l’histoire du club à avoir obtenu des points dans 12 parties consécutives à plusieurs reprises, avec Lorne Carr (14 matchs en 1942-1943 et 13 matchs en 1943-1944). L’ailier a connu une série de 13 matchs avec au moins un point lors de la saison dernière. Alex Tuch et Casey Mittelstadt ont assuré la riposte pour les Sabres (7-11-0), qui n’ont pas obtenu de points depuis le 2 novembre. Ukko-Pekka Luukkonen a arrêté 18 tirs à son premier départ de la campagne après avoir été rappelé de la Ligue américaine de hockey en raison de la blessure d’Eric Comrie. Les Sabres reprendront le collier à Montréal, mardi, pour y affronter le Canadien. La Presse Canadienne

Filip Hronek inscrit deux buts et les Red Wings malmènent les Blue Jackets 6-1 PHOTO RUSSELL LABOUNTY, USA TODAY SPORTS Boone Jenner (38) des Blue Jackets de Columbus et Filip Hronek (17) des Red Wings de Detroit au Nationwide Arena Filip Hronek a marqué deux buts en deuxième période et les Red Wings de Detroit ont malmené les Blue Jackets de Columbus 6-1, samedi soir. Dylan Larkin a récolté un but et deux aides pour les Red Wings, qui ont obtenu une deuxième victoire consécutive à l’étranger. Ben Chiarot, Dominik Kubalik et Tyler Bertuzzi ont aussi trouvé le fond du filet. Moritz Seider a amassé trois assistances tandis que Lucas Raymond et Andrew Copp en ont tous deux obtenu deux pour la formation de Detroit. Ville Husso a bloqué 26 rondelles dans la victoire de son équipe. Emil Bemstrom a répliqué pour les Blue Jackets. Joonas Korpisalo a réalisé 31 arrêts. Associated Press

Cale Makar marque et l’Avalanche blanchit les Capitals 4-0 PHOTO BRAD MILLS, USA TODAY SPORTS Cale Makar (8) est félicité par ses coéquipiers après avoir marqué contre les Capitals de Washington, samedi au Capital One Arena de Washington. Cale Makar et Nathan MacKinnon ont fait mouche, Alexandar Georgiev a réalisé 32 arrêts et l’Avalanche du Colorado a défait les Capitals de Washington 4-0, samedi, pour signer une deuxième victoire consécutive. MacKinnon a également récolté deux aides pour les champions en titre de la Coupe Stanley. Andrew Cogliano et Artturi Lehkonen ont aussi touché la cible pour l’Avalanche. L’Avalanche a remporté six de ses sept derniers matchs malgré l’absence de plusieurs rouages de l’équipe, blessés, notamment le capitaine Gabriel Landeskog, l’ailier Valeri Nichushkin et les défenseurs Samuel Girard et Bowen Byram. Darcy Kuemper, qui a été le gardien partant de l’Avalanche lors de sa conquête de la Coupe Stanley, a stoppé 25 tirs. Associated Press