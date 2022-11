Il y a des joueurs qui ont peur de Montréal, du C, et de la pression qui vient avec, mais Nick Suzuki n’est pas l’un de ces joueurs.

Richard Labbé La Presse

Quand le Canadien l’a approché cet été pour lui offrir la prestigieuse lettre du capitaine, Suzuki n’a pas vraiment hésité. Oui, bien sûr, il allait le prendre, ce C, parce que pour lui, c’était dans l’ordre des choses.

« J’ai parlé à différentes personnes à ce sujet, a-t-il expliqué mercredi matin à Brossard. J’ai parlé à Shea (Weber), à d’autres qui ont eu le C avant lui. Un capitaine du Canadien, ça doit dire quoi, faire quoi ? J’ai répondu oui, j’accepte, et très rapidement, je me suis senti à l’aise dans ce rôle… »

À l’aise ? On pourrait dire ça, en effet. Cette saison, l’attaquant de 23 ans a déjà récolté 19 points en 16 matchs, et il est très bien placé pour dépasser son sommet de 61 points, obtenu la saison dernière.

S’il y a de la pression qui vient avec ce C, Nick Suzuki n’est pas au courant.

Je n’ai jamais senti que ce rôle était trop immense pour moi. Je sens que j’ai pu rester qui je suis, que j’ai pu continuer à faire les choses à ma manière, et je pense aussi que c’est pour toutes ces raisons que la direction a choisi de me donner le C. Nick Suzuki

« C’est un immense honneur, bien sûr, mais je serais le même gars sans cette lettre. Je veux simplement être un leader pour cette équipe. Il y a plusieurs gars de caractère ici, je m’appuie sur eux, on échange entre nous à chaque jour. On se respecte, on a du plaisir. On veut jouer à la mesure de ce riche passé… »

Suzuki, un natif de l’Ontario, avoue lui-même qu’il ne connaissait pas tout de l’histoire du Canadien avant de débarquer ici, en 2019. Mais il a mis le nez dans les bouquins d’histoire du club, il a posé des questions au moment de croiser les anciens, dans les corridors du Centre Bell.

« Je me suis mis à apprendre au sujet de ceux qui sont passés avant nous… C’est un privilège et un plaisir que de jouer ici. On voit à quel point les partisans nous supportent, nous aiment.

« Il y a plus de pression ici, de toute évidence, et les médias sont plus nombreux, mais j’estime que tout le monde devrait avoir cette pression afin de pouvoir gagner et obtenir de bons résultats. C’est ce qu’on a à Montréal. On entend parfois des histoires au sujet de joueurs qui ont zéro pression, comme par exemple (Max) Pacioretty l’avait expliqué au sujet de Vegas… À Montréal, quand tu arrives à l’aréna à chaque jour, on s’attend à ce que tu puisses gagner, et à ce que tu puisses bien jouer. À mon avis, ça nous permet de rester sur nos gardes, et de fournir un effort maximal. »

Évidemment qu’à ce rythme, on va commencer à lui parler de la possibilité d’une saison de 100 points, et évidemment que Nick Suzuki, déjà, est bien au fait de cette réalité. « J’imagine que c’est possible, mais ça va me prendre une très bonne saison… et aussi un peu de chance. On verra. »

Il ne savait pas que Mats Naslund demeure le dernier membre du club à avoir pu franchir la barre des 100 points. Il le sait maintenant.

« C’était en quelle année, ça ? En 1986 ? OK, ça fait un bout… »

Matheson est du voyage PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Juraj Slafkovsky et Mike Matheson Mike Matheson est sur le point de prendre part à un match, enfin. Le défenseur, obtenu cet été des Penguins de Pittsburgh dans le cadre de la transaction Jeff Petry, n’a toujours pas joué cette saison, mais cela ne saurait tarder. Il a pris part à l’entraînement du Canadien avec les réguliers mardi, et il a ensuite été du voyage en direction de Columbus, là où le Canadien va affronter les Blue Jackets jeudi soir. Il a été impossible de discuter de la situation avec Matheson au terme de l’entraînement de mercredi, la direction du Canadien ayant décidé de ne pas le rendre disponible aux membres des médias, contrairement aux directives de la LNH, où il est prévu qu’un joueur participant à un entraînement dans un maillot régulier doit être rendu disponible aux médias.