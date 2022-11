(Allentown) Cam York a été au centre de l’offensive des Phantoms avec un but et une aide et a permis à la formation de Lehigh Valley de prendre la mesure du Rocket de Laval 3-2, samedi.

La Presse Canadienne

York avait également mené les Phantoms à la victoire contre le Rocket samedi dernier alors qu’il avait tranché le débat en prolongation.

Ronnie Attard et Elliot Desnoyers ont aussi touché la cible pour les Phantoms (5-5-1). L’ancien défenseur du Rocket Louie Belpedio a récolté une mention d’aide. Samuel Ersson a réalisé 31 arrêts dans la victoire.

Justin Barron et Jesse Ylönen ont assuré la riposte pour la formation lavalloise (3-7-3). Xavier Simoneau a obtenu deux aides. Cayden Primeau a repoussé 22 tirs.

Rem Pitlick a amassé sa troisième aide pour le Rocket à son deuxième match depuis son retour avec le club-école.

Les hommes de Jean-François Houle concluront une séquence de trois matchs en autant de jours sur la route dimanche soir contre les Bears de Hershey.