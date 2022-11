Roberto Luongo au Temple de la renommée

L’ineffaçable souvenir des jambières jaunes

Au cours des prochains jours, on parlera beaucoup de Roberto Luongo. De ses 489 victoires, au quatrième rang de l’histoire de la LNH. De sa carrière de plus de 1000 matchs. De ses titres olympiques, de sa place parmi les grands. Et bien sûr de son entrée imminente au Temple de la renommée du hockey.