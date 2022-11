De match en match, un fait demeure : les jeunes défenseurs du Canadien ont l’entière confiance de Martin St-Louis.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Depuis le retour au jeu de Joel Edmundson lors du dernier match, St-Louis se retrouve avec un défenseur en trop. À Winnipeg, c’est Chris Wideman qui a regardé le match des gradins. Ce soir, pour la visite des Golden Knights de Vegas, ce sera au tour de Johnathan Kovacevic de passer son tour. Une décision qui, assure St-Louis, n’a pas été prise en fonction de ses performances.

« Il sort parce qu’on a sept défenseurs et il en faut un qui sort, a expliqué l’entraîneur-chef. Johnathan a donné du bon hockey, il a une bonne tête de hockey, il défend très bien. Je ne le connaissais pas comme joueur, mais il supporte l’attaque assez bien. »

« C’est sûr que ça fait partie d’une saison, a-t-il poursuivi. À cet âge-là, des fois, tu dois en regarder d’en haut et tu peux toujours travailler sur ta game quand tu regardes un match plus éloigné. »

Avec cette décision, St-Louis démontre ainsi, encore une fois, sa confiance envers les jeunes Jordan Harris, Kaiden Guhle et Arber Xhekaj. Ils auront ce soir la tâche de freiner l’équipe qui trône au sommet du classement général. L’entraîneur a souligné le rendement des trois jeunes hommes depuis le début de la saison.

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Le défenseur du Canadien Kaiden Guhle

Il n’y a rien qui est donné, tout est mérité. Ils ont mérité de commencer la saison à Montréal et continué de mériter leurs départs depuis le début de la saison. Avec Eddy qui est revenu, il y a des décisions à prendre et on va devoir gérer ça au jour le jour. Ce n’est pas nécessairement de sortir le gars parce qu’il a mal joué, mais il faut que le groupe continue d’aller vers l’avant. Martin St-Louis, entraîneur-chef du Canadien

C’est Jake Allen qui gardera les buts, malgré l’excellente performance de Samuel Montembeault à Winnipeg.

Jack Eichel en santé

PHOTO ELLEN SCHMIDT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Le centre des Golden Knights Jack Eichel

Après une saison décevante marquée par les blessures l’an dernier, les Golden Knights de Vegas ont finalement les résultats souhaités. Après 12 matchs, ils comptent 10 victoires et 2 défaites. Ils n’ont pas perdu à leurs six derniers duels.

Une partie des succès de l’équipe peut être attribuée à un Jack Eichel en santé, qui comptabilise 5 buts et 8 mentions d’aide jusqu’ici. Un an presque jour pour jour après avoir été échangé des Sabres aux Knights, le joueur de centre montre à sa nouvelle équipe pourquoi elle a bien fait de lui faire confiance alors qu’il souffrait d’une importante blessure au cou qui nécessitait une opération. Une situation inédite pour un joueur de hockey.

« Je me sens vraiment chanceux d’avoir été échangé ici et de faire partie de cette organisation, d’être avec ces joueurs tous les jours, a mentionné le principal intéressé après l’entraînement des siens. Ç’a été une bonne décision pour ma carrière. »

Entouré de vétérans, Eichel n’est plus le seul au centre de l’attention comme c’était le cas à Buffalo. Comme l’a bien dit son nouvel entraîneur, Bruce Cassidy, « il a du talent autour de lui et n’a pas besoin d’être le joueur [à traîner l’équipe] chaque soir. »

« Mentalement, il est dans une excellente situation en ce moment », a-t-il ajouté.

Le Québécois Jonathan Marchessault a d’ailleurs beaucoup vanté le travail hors glace de son coéquipier. « Le monde ne sait pas à quel point il travaille fort. C’est tout le temps un des derniers à sortir de la glace. Il veut être meilleur. »

Des gardiens surprenants

PHOTO MARC DESROSIERS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Le gardien des Golden Knights Logan Thompson

C’est devant le but qu’on constate la plus grande surprise chez les Golden Knights. En l’absence de Robin Lehner pour l’entièreté de la saison, c’est Logan Thompson et Adin Hill, deux gardiens de respectivement 25 et 26 ans qui comptabilisaient à eux deux 94 matchs dans la LNH avant le début de la saison, qui se retrouvent à se partager le filet.

Et ça se passe plutôt bien, pour ne pas dire très, très bien. En huit départs, Thompson présente un pourcentage d’arrêt de ,934, tandis que celui de Adin Hill s’élève à ,940 en quatre rencontres. Les deux cerbères ont, de toute évidence, une grande part de responsabilité dans les succès de leur équipe jusqu’ici.

« Je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas continuer en ce sens, a d’ailleurs lancé Cassidy. Il y a plusieurs jeunes joueurs qui poussent chaque année dans cette ligue. »