(New York) Le joueur de centre des Oilers d’Edmonton Connor McDavid, l’ailier gauche des Devils du New Jersey Jesper Bratt et le gardien de but du Wild du Minnesota Marc-André Fleury sont les trois étoiles de la semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne

McDavid a dominé le circuit Bettman avec une récolte de huit points (4-4) en quatre rencontres pour permettre aux Oilers d’être parfaits la semaine dernière et de se hisser au deuxième rang de la section Pacifique.

McDavid a obtenu son deuxième tour du chapeau de la campagne et ajouté une passe à sa fiche dans la victoire de 6-5 contre les Blackhawks de Chicago jeudi. Il a aussi inscrit un but et récolté deux mentions d’assistance dans la victoire de 3-2 contre les Flames de Calgary samedi.

Le capitaine des Oilers dominait la ligue avec neuf buts et 18 mentions d’aide avant les rencontres de lundi soir.

PHOTO JULIA NIKHINSON, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Jesper Bratt

De son côté, Bratt a marqué quatre buts et ajouté trois passes à sa fiche en quatre parties pour les Devils, qui ont présenté une fiche de 3-1-0 et grimpé au premier rang de la section Métropolitaine.

Pour sa part, Fleury a compilé une fiche de 3-0-0 avec une moyenne de buts alloués de 1,95 et un taux d’efficacité de 92,7 % devant le filet du Wild, qui a terminé la semaine avec une fiche de 3-1-0.