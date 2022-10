Élizabeth Giguère a finalement reçu le courriel qu’elle attendait depuis si longtemps. Elle représentera le Canada avec la formation nationale de hockey féminin dans la prochaine série de la rivalité face à la formation américaine disputée du 15 au 20 novembre prochain. Elle a reçu la confirmation il y a quelques semaines et l’athlète de 25 ans compte les jours avant ce grand rendez-vous.

JEAN CARRIER LE SOLEIL

« C’est mon rêve depuis que je suis toute jeune de revêtir le gilet du Canada et je suis vraiment fière. Je sais que mes amis et ma famille ressentent la même chose. Il y avait beaucoup de monde qui rêvait à ça pour moi et je me sens honorée. »