Ilya Sorokin a fait 41 arrêts et les Islanders ont gagné une bataille de New York en l’emportant 3-0 devant les Rangers, mercredi.

Un but tardif de Hagel permet au Lightning de battre les Ducks

PHOTO GARY A. VASQUEZ, USA TODAY SPORTS Brandon Hagel (38)

Brandon Hagel a marqué le but décisif en supériorité numérique avec 4 : 27 à faire à la troisième période et a permis au Lightning de Tampa Bay de signer une victoire de 4-2 contre les Ducks d’Anaheim, mercredi.

Mikhail Sergachev et Nikita Kucherov ont marqué en début de rencontre, Nicholas Paul a ajouté un but dans un filet désert et Victor Hedman a obtenu deux mentions d’aide lors de la troisième victoire du Lightning en quatre parties.

Brian Elliott a réalisé 19 arrêts pour le Lightning, qui a été sacré champion de l’Association de l’Est lors des trois dernières saisons. Les hommes de Jon Cooper ont rebondi après une défaite à Los Angeles, contre les Kings, subi la veille dans le cadre de leur tournée californienne de trois rencontres.

Hagel a marqué lors d’un troisième match consécutif pour le Lightning lorsque son tir s’est frayé un chemin au travers du trafic et a battu John Gibson du côté de la mitaine. Ce dernier a réalisé 26 arrêts lors de la sixième défaite consécutive des Ducks (0-5-1). La formation californienne a seulement remporté son premier match de la campagne, contre le Kraken de Seattle.

Troy Terry a amassé un but et une aide, Trevor Zegras a marqué son quatrième but et les Ducks n’ont pas été en mesure de célébrer leur retour à domicile avec une victoire. Terry et Zegras ont tous deux écopé d’une pénalité pour bâton élevé lors du troisième vingt.

Greg Beacham, Associated Press