Au volant de sa voiture, cet été, Auston Matthews est passé à côté du nouveau domicile des Coyotes de l’Arizona.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

L’enceinte sportive de 5000 sièges, intégrée à un campus universitaire, se veut une solution temporaire – pendant au moins les trois prochaines campagnes – au moment où la concession travaille sur un projet d’aréna à long terme.

Matthews, qui a grandi dans la région de Phoenix, veut voir la concession qui est à la source de son obsession pour le hockey – bien avant que l’attaquant des Maple Leafs de Toronto n’amasse 60 buts lors d’une même saison et mérite le trophée Hart à titre de joueur le plus utile à son équipe dans la LNH – connaître du succès dans le désert.

Il est également curieux de voir à quoi ressemblera cette première escale à l’intérieur du Mullett Arena.

« Je pense que ce sera pas mal plaisant […] l’ambiance et tout le reste, a déclaré Matthews. Ça va être plutôt amusant et intéressant d’être dans la LNH et de jouer dans un aréna comme ça. »

Les Coyotes entameront leur aventure à l’Université de l’État de l’Arizona vendredi, alors qu’ils seront les hôtes des Jets de Winnipeg, après un séjour de six matchs à l’étranger pour amorcer leur saison.

À compter de 2003, l’équipe a évolué au Gila River Arena à Glendale, mais des problèmes liés aux assistances ont presque aussitôt affecté les Coyotes avant que les autorités de la banlieue de Phoenix ne coupent les liens avec l’organisation à la fin de la dernière saison.

Le veux domicile des Coyotes était situé dans la section ouest de la région métropolitaine de Phoenix, tandis que leur domicile temporaire ainsi que l’endroit où l’organisation espère bâtir un nouvel aréna se trouvent à Tempe, une ville plus proche de la majorité de son principal groupe de supporters.

« Tout est totalement nouveau, a noté l’attaquant des Coyotes Clayton Keller à propos du convivial Mullett Arena. On verra bien. L’ambiance sera cool. […] Il y a une section debout derrière le filet, ce qu’aucune équipe dans la LNH n’a. C’est unique et ça amène un aspect différent. »

Lorsque l’on a annoncé le déménagement des Coyotes vers un aréna – baptisé en l’honneur d’une famille de donateurs importants de l’université – dont la taille ne représente qu’une fraction de celle des 31 autres sites de la ligue, les blagues n’ont pas manqué de suivre.

Toutefois, le commissaire adjoint de la LNH, Bill Daly, est d’avis que ce transfert temporaire aidera l’équipe dans le présent et le futur.

« Un édifice rempli tous les soirs. Lorsque vous avez ce genre d’environnement, ça pourrait aider l’équipe et les performances des joueurs », a-t-il déclaré.

« Ce n’est pas une solution permanente – ça ne pourrait jamais être une solution permanente – mais en tant que solution à court terme, ça fera l’affaire. »

Il y a eu des moments où tout indiquait que les Coyotes allaient quitter l’Arizona, où ils s’étaient installés après leur déménagement de Winnipeg, en 1996.

Toutefois, a résumé Daly, lorsque la ligue s’engage dans un marché, « nous sommes engagés ».

« La multitude de choses qui ont mal fonctionné pour cette concession au fil du temps contribue à expliquer pourquoi les gens veulent [son déménagement], soutient Daly. Aucun de [ces problèmes] n’était de son contrôle et aucun d’entre eux a permis de prouver que le marché ne pouvait pas supporter l’équipe. »

Quant au fait de jouer des matchs dans un édifice de 5000 sièges, certaines des plus grandes vedettes de la LNH ont de la difficulté à se faire une idée.

« Ce sera certainement différent, a répondu Connor McDavid, le centre étoile des Oilers d’Edmonton. Je ne sais pas trop à quoi m’attendre. J’espère certainement que ça va fonctionner. »

« Je ne sais pas, a de son côté répondu, avec le sourire, Nathan MacKinnon, la vedette de l’Avalanche du Colorado. On verra bien, je suppose. »

Les joueurs ayant des liens avec le hockey universitaire américain sont ceux qui manifestent le plus d’enthousiasme.

« Enflammé », a résumé Brady Tkachuk, des Sénateurs d’Ottawa.

« Dans tout le hockey, c’est dans certaines enceintes universitaires que l’on retrouve la meilleure atmosphère, a affirmé le gardien Jake Oettinger, des Stars de Dallas. J’espère qu’ils feront salle comble et vendront des boissons à prix abordables. »

Matthews, qui a grandi non loin de là, à Scottsdale, veut voir cette concession prospérer.

« [Les Coyotes] sont la raison pour laquelle j’ai commencé à jouer au hockey, a-t-il affirmé. Je ne sais pas si je serais ici si cette équipe n’était pas en Arizona […] J’espère que ça va fonctionner. Et vous ne savez jamais quand le prochain jeune sortira de l’Arizona. »